Meriç Müldür yazdı: Sneijder ve askerleri

Bugün konumuz Sneijder. Çünkü gündem Sneijder.. Hollandalı yıldız ile ilgili 2016 yılının 2 Ocak ve 19 Mart tarihlerinde iki yazı yazmışım. En fit durumdayken de gerçekleri dile getirmişim. Şimdi kimse çıkıp “Gitti de arkasından sallıyorsun” demesin. ‘Florya’nın papazı Sneijder’ başlığı altında bakın o günlerde ne yazmışız..

Denizli’nin nur topu gibi bir sorunu doğmuş. Sorunun adı Sneijder. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. O da zaten bu paraları başka yerde bulamaz. Ama kalitesi de ortada, katkıları da. Kulislerdeki iddiaya göre ne Burak ne Selçuk; Florya’nın papazı Sneijder.

Mustafa Hoca’nın gelmesini istememiş, yabancı hocada ısrarcı olmuş. Başkanla direkt bağlantı kurması rahatsızlık yaratıyormuş. Transferde adı geçen isimlere bakıyorum. Hollanda bağlantılı çok futbolcu var.

Konuşulan şu ki; Sneijder Türkiye’de çok mutlu. Yılda 6.5 milyon Euro kazanıyor. Eşi ayrı bir mutlu. Galatasaray yakında Hollanda ekolüne, Sneijder da 2-3 yıl oynadıktan sonra takımın başına geçecek.

Bu yazıyı 2 Ocak tarihli Habertürk’te yazdım. Ne tesadüftür ki son bir aydır gündemde hep Sneijder vardı! Ne tesadüftür ki Mustafa Hoca’yı yöneticilere şikayet ettiğinden, yeni hoca için Sneijder’a danışıldığından bahsediliyordu! Ve ne tesadüftür ki Sneijder’ın tavsiyesiyle Hollandalı Riekerink önce altyapının, şimdilik de A takımın başına geçti!

Bu yazıyı yazdığımda “Galatasaray’ı karıştırmak istiyorsun” diyenlere en derin saygılarımla! Herkes kendi işine baksın, kendi günahını hesaplasın.

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Dönelim bugünlere.. Şimdi de diyorlar ki, “Sneijder gitti mutlu musun? Gazetende haberler yaptın, en sonunda gitti işte!”

İşin gerçeğini kimse kabullenemiyor.

Florya’yı dizayn etmek isteyen, hocayı sindiremeyen, kamp yerlerine müdahale eden, kalınacak otele burun kıvıran, çıkan yemeği bile beğenmeyen, takımdaki yabancıları yönlendiren bir Sneijder’ın yararından çok zararı dokunurdu.

Düşünün ki o De Jong, Galatasaray ile anlaştıktan sonra Başakşehir’e imza atan Clichy’yi “Burası karışık. Paralar geç ödeniyor, buraya gelme” diyerek kararından vazgeçiren isim. Sneijder’ın transferin son gününde getirttiği, Sneijder’ın askeri Florya filozofu (!) De Jong..

Düşünün ki o Bruma sahada Sneijder’ı gördü mü başkasına pas atmayan, Galatasaray’dan ayrılmasını Sneijder’ın tavsiye ettiği, yönlendirdiği bir isimdi. Sözde Galatasaray’ın futbolcusu, özde Sneijder’ın askeri.

Ya Cavanda. Evi tesise 5 dakika mesafede ama her idmana geç gelen bir isim. O da Sneijder’ın askerlerinden.

Bruma gitti. Cavanda kovuldu. De Jong’a kulüp bulması söylendi. Şimdi 4-5 yabancı daha gelecek.

Bunlar sadece benim bildiklerim. Örneklemeleri çok daha fazladır.

Evet, işin gerçeği bu. Ve bu krizi bu noktaya getiren de bu yönetim. Denizli döneminde bu derece etkin rol oynamasına izin verirseniz, transfer edilecek oyuncudan, takımın başına geçecek hocaya kadar her konuda bir dediğini iki etmezseniz sonuçlarına da katlanırsınız.. Şimdi iyi mi oldu? Onu zaman gösterecek. Ancak olması gereken buydu. Ortada bir Sneijder operasyonu yok aslında. Oyuncuya dayalı düzenin son halkasıydı, yollar ayrıldı. Burası koskoca Galatasaray Kulübü. Adı Sneijder da olsa boyun eğilemezdi. Bu sonu futbolcunun biraz da kendi hazırladı. Giderek artan yıldız kaprisi ve kaçınılmaz son. Ve cesur bir karar.