FUTBOL
Cengiz Ünder, Roma'ya nasıl transfer oldu - Monchi'nin Cengiz Ünder yorumu
Cengiz Ünder transferinin perde arkası
17 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:13:25 | Güncelleme: 12:45:54
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Medipol Başakşehir'den rekor ücretle İtalya devi Roma'ya transfer olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in transferiyle ilgili detaylar ortaya çıktı...
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Sabah'ın haberine göre; Milli yıldızın İtalyan devine gitmesini sağlayan ünlü menajer Bayram Tutumlu'nun oğlu İsaac Tutumlu, dev transferin perde arkasını anlattı:
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"Roma'nın yeni sportif direktörü Monchi ile ilişkim çok eskiye dayanıyor. Bir ay önce Türkiye partnerlerimin önerisiyle Cengiz Ünder'i Monchi'ye söyledim."
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"Cengiz'den çok etkilendiğini söyledi. Transfer süreci böyle başladı. Başakşehir yöneticileri, pazarlık sürecini çok iyi idare ederek istedikleri rakamı ve gelecek satış yüzdesini Roma'dan aldılar."
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"Onu Roma'ya daha önce giden Salih Uçan'la bir tutmayın! Cengiz için şu an 15 milyon Euro verildi ama göreceksiniz o Monchi'nin ellerinde kısa bir sürede 50 milyon Euro değerinde bir oyuncuya dönüşecek."
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"Roma bir değişim içinde, yeni bir takım kuruyor ve tüm transferleri 21-22-23 yaşlarında... Cengiz de bu yeni kurulan takımın önemli bir parçası olarak yerini alacak."
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"Manchester City de çok istedi ama Roma, Cengiz'i oynatmak istediği için bu paraları verdi. İngiliz ekibi, eğer transferi bitirseydi, Cengiz'i hemen kiralık olarak gönderecekti."
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RESMİ İMZAYI ATTI
Serie A devi Roma, 20 yaşındaki milli oyuncu Cengiz Ünder'in transferini dün resmen açıkladı...
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Resmi internet sitesine sportif direktör Monchi'yle birlikte poz veren Cengiz, kendisini Haziran 2022'ye kadar Romalı yapan sözleşmeye imza attı.
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Açıklamaya göre; Cengiz için ödenen bonservis bedeli 13 milyon 400 bin Euro olacak. Cengiz'in performansına göre 1 milyon 500 bin Euro da bonus ödemesi yapılacak.
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Cengiz Ünder, Roma’da Başakşehir’de olduğu gibi 17 numaralı formayı giyecek.
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İtalyan ekibi, imza töreni sonrası genç oyuncuya kısa süreli değişimden etkilenmemesi için konuşma yasağı getirdi.
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Öte yandan eski kulübü Sevilla’daki başarılarıyla ‘transfer sihirbazı’ lakabı takılan Roma Sportif Direktörü Monchi, “Cengiz, teknik açıdan büyük yetenekli bir oyuncu. Takıma kattığımızdan dolayı son derece memnunuz. yeni çevresine hızla uyum sağlayacağından eminiz. Kalitesi ve yeteneği ile kadromuza katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
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İşte Monchi'nin Sevilla'daki 'transfer büyücülükleri'nden bazıları...
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DANI ALVES
GELİŞ ÜCRETİ: 550 BİN EURO (Bahia)
SATIŞ ÜCRETİ: 35.5 MİLYON EURO (Barcelona)
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GRZEGORZ KRYCHOWIAK
GELİŞ ÜCRETİ: 5.5 MİLYON EURO (Reims)
SATIŞ ÜCRETİ: 33.6 MİLYON EURO (PSG)
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KEVIN GAMEIRO
GELİŞ ÜCRETİ: 7.5 MİLYON EURO (PSG)
SATIŞ ÜCRETİ: 32 MİLYON EURO (Atletico Madrid)
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CARLOS BACCA
GELİŞ ÜCRETİ: 10 MİLYON EURO (Club Brügge)
SATIŞ ÜCRETİ: 30 MİLYON EURO (Milan)
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SERGIO RAMOS
ALTYAPIDAN GELDİ
SATIŞ ÜCRETİ: 27 MİLYON EURO (Real Madrid)
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ALVARO NEGREDO
GELİŞ ÜCRETİ: 15 MİLYON EURO (Real Madrid)
SATIŞ ÜCRETİ: 25 MİLYON EURO (Manchester City)
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JULIO BAPTISTA
GELİŞ ÜCRETİ: 3.5 MİLYON EURO (Sao Paulo)
SATIŞ ÜCRETİ: 20 MİLYON EURO (Real Madrid)
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JESUS NAVAS
ALTYAPIDAN GELDİ
SATIŞ ÜCRETİ: 20 MİLYON EURO (Manchester City)
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GEOFFREY KONDOGBIA
GELİŞ ÜCRETİ: 4 MİLYON EURO (Lens)
SATIŞ ÜCRETİ: 20 MİLYON EURO (Inter)
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JOSE ANTONIO REYES
ALTYAPIDAN GELDİ
SATIŞ ÜCRETİ: 20 MİLYON EURO (Arsenal)
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IVAN RAKITIC
GELİŞ ÜCRETİ: 2.5 MİLYON EURO (Schalke 04)
SATIŞ ÜCRETİ: 18 MİLYON EURO (Barcelona)
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ALBERTO MORENO
ALTYAPIDAN GELDİ
SATIŞ ÜCRETİ: 18 MİLYON EURO (Liverpool)
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ALEIX VIDAL
GELİŞ ÜCRETİ: 3 MİLYON EURO (Almeria)
SATIŞ ÜCRETİ: 17 MİLYON EURO (Barcelona)
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SEYDOU KEITA
GELİŞ ÜCRETİ: 4 MİLYON EURO (Lens)
SATIŞ ÜCRETİ: 14 MİLYON EURO (Barcelona)
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GARY MEDEL
GELİŞ ÜCRETİ: 3 MİLYON EURO (Universidad Catolica)
SATIŞ ÜCRETİ: 13 MİLYON EURO (Cardiff City)