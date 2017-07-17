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FUTBOL

Cengiz Ünder, Roma'ya nasıl transfer oldu - Monchi'nin Cengiz Ünder yorumu

Cengiz Ünder transferinin perde arkası

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:13:25

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    Medipol Başakşehir'den rekor ücretle İtalya devi Roma'ya transfer olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in transferiyle ilgili detaylar ortaya çıktı...

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    Sabah'ın haberine göre; Milli yıldızın İtalyan devine gitmesini sağlayan ünlü menajer Bayram Tutumlu'nun oğlu İsaac Tutumlu, dev transferin perde arkasını anlattı: 

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    "Roma'nın yeni sportif direktörü Monchi ile ilişkim çok eskiye dayanıyor. Bir ay önce Türkiye partnerlerimin önerisiyle Cengiz Ünder'i Monchi'ye söyledim."

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    "Cengiz'den çok etkilendiğini söyledi. Transfer süreci böyle başladı. Başakşehir yöneticileri, pazarlık sürecini çok iyi idare ederek istedikleri rakamı ve gelecek satış yüzdesini Roma'dan aldılar."

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  • 5 Cengiz Ünder transferinin perde arkası
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    "Onu Roma'ya daha önce giden Salih Uçan'la bir tutmayın! Cengiz için şu an 15 milyon Euro verildi ama göreceksiniz o Monchi'nin ellerinde kısa bir sürede 50 milyon Euro değerinde bir oyuncuya dönüşecek."

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