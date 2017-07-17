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FUTBOL

Fenerbahçe Transfer Haberleri (17 Temmuz 2017)

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:15:12

  • 1 Fenerbahçe Transfer Haberleri (17 Temmuz 2017)
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    Geçen sezonun başında geldiği Fenerbahçe'de sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel'e talip çıktığı belirtildi.

  • 2 Fenerbahçe Transfer Haberleri (17 Temmuz 2017)
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    İngiliz basınında yer alan habere göre; birçok ismi gündemine alan Premier League ekibi Crystal Palace'ta, teknik direktör Frank de Boer, vatandaşını transfer etmek istiyor. Londra ekibinin van der Wiel için 3.5 milyon poundluk bir teklif yapacağı iddia edilirken, 29 yaşındaki oyuncunun bir dönem üst seviye futbol oynadığı ancak Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra kariyerinin kötüye gittiği hatırlatıldı.

  • 3 Fenerbahçe Transfer Haberleri (17 Temmuz 2017)
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    SALVIO'YA 3 BÜYÜKLER TALİP

    Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Benfica'da forma giyen Eduardo Salvio için transfer savaşına girdiği bildirildi. Üç büyük takım ile ilgili flaş transfer iddiası Portekiz'den geldi. Benfica'dan ayrılması gündemde olan Arjantinli yıldızın, kariyerine Türkiye'de devam edebileceği öne sürüldü.

  • 4 Fenerbahçe Transfer Haberleri (17 Temmuz 2017)
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    Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Benfica ile temasa geçtiğini yazarken oyuncunun büyük olasılıkla bu takımlardan birisiyle anlaşacağını belirtti. 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun kiralık veya bonservisiyle İstanbul'a gidebileceği vurgulandı.

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  • 5 Fenerbahçe Transfer Haberleri (17 Temmuz 2017)
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    Atletico Madrid'den 11 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan ve geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Eduardo Salvio'nun yeni sezonda kadroda olmayacağına dair söylentiler artmıştı. (Fotomaç)

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