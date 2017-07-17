FUTBOL
Fenerbahçe Transfer Haberleri (17 Temmuz 2017)
17 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:15:12 | Güncelleme: 11:53:12
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Geçen sezonun başında geldiği Fenerbahçe'de sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel'e talip çıktığı belirtildi.
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İngiliz basınında yer alan habere göre; birçok ismi gündemine alan Premier League ekibi Crystal Palace'ta, teknik direktör Frank de Boer, vatandaşını transfer etmek istiyor. Londra ekibinin van der Wiel için 3.5 milyon poundluk bir teklif yapacağı iddia edilirken, 29 yaşındaki oyuncunun bir dönem üst seviye futbol oynadığı ancak Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra kariyerinin kötüye gittiği hatırlatıldı.
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SALVIO'YA 3 BÜYÜKLER TALİP
Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Benfica'da forma giyen Eduardo Salvio için transfer savaşına girdiği bildirildi. Üç büyük takım ile ilgili flaş transfer iddiası Portekiz'den geldi. Benfica'dan ayrılması gündemde olan Arjantinli yıldızın, kariyerine Türkiye'de devam edebileceği öne sürüldü.
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Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Benfica ile temasa geçtiğini yazarken oyuncunun büyük olasılıkla bu takımlardan birisiyle anlaşacağını belirtti. 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun kiralık veya bonservisiyle İstanbul'a gidebileceği vurgulandı.
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Atletico Madrid'den 11 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan ve geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Eduardo Salvio'nun yeni sezonda kadroda olmayacağına dair söylentiler artmıştı. (Fotomaç)
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ISLA BİTİYOR
Sağ kanada takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli kulübün, İtalyan ekibi Cagliari'de forma giyen Mauricio İsla ile yakından ilgilendiği iddia edildi. İtalyan ekibiyle görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin oyuncuyu bonservisiyle renklerine katmak istediği dile getirildi.
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Bu transfer gelişmesi dün gece yarısı İtalyan medyasında da yankı uyandırdı. Çizme'nin önde gelen spor haber sitelerinden Calciomercato, 29 yaşındaki Şilili futbolcunun, pazartesi günü İstanbul'da olacağını dile getirdi.
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BEN ARFA GELEBİLİR
Transferde önceliğini forvete ve sağ kanata veren Fenerbahçe, orta alana da "fırsat transferi" düşünüyor. Alınacak isim kiralık ya da bonservisi elinde olan bir futbolcu olacak.
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Hatem Ben Arfa bu şartlara uyuyor gibi duruyor. PSG'de teknik direktör Unai Emery, 30 yaşındaki on numarayı Miami kampının kadrosuna almadı. Bonservis bedelsiz gönderilmesi gündemde olan Fransız yıldız, Paris'te çalışmalarını sürdürüyor.
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Genel Sekreter Mahmut Uslu, "Ben Arfa'yı alıp da nerede oynatacağız" dedi ama tecrübeli oyuncuya ilgi üst düzeyde. Goal.com'un özel haberine göre Kanarya, Ben Arfa'ya şu ana kadar en ciddi teklifi yapan takım.
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Galatasaray da oyuncuyla ilgileniyor ancak resmi teklif yapmadı. Fenerbahçe'nin ise Ben Arfa'ya 3 yıllık teklif sunduğu öğrenildi. PSG ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Ben Arfa, bonservisini bedelsiz alıp ayrılmak istiyor.
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PSG de bu formüle sıcak ama daha netleşen bir şey yok. Fenerbahçe, eğer bonservisini kulübünden alır, yüksek imza parası talep etmezse, yıllık 3.5 milyon euro'luk bir teklif sunduğu Ben Arfa'yı renklerine katabilir. Fransız basını da Ben Arfa'nın Türkiye seçeneğine çok sıcak baktığını yazıyor.
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TOPAL İÇİN 5-6 MİLYON ŞARTI
Lazio'nun talip olduğu Mehmet Topal konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibinin 'Satmayı düşünür müsünüz' teklifi sonrası yönetimin, teknik heyete sorma kararı aldığı Topal için Aykut Kocaman, cevabını verdi.
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Usta hoca, normal şartlarda tecrübeli oyuncunun gitmesini istemediğini ancak 5-6 milyon euro'luk bir teklif yapılması halinde de buna onay verebileceğini yönetime iletti. UEFA Fair Play anlaşması gereği oyuncu almak için önce satması gereken sarı-lacivertli kulüp, Lazio'ya sadece bu rakamlarda gerçekleşecek satışa sıcak baktıklarını bildirecekler. (Fotomaç)
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LENS'E KAPIYI GÖSTERDİLER
F.Bahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Jeremain Lens için Sunderland'in menajeri Simon Grayson, Hollandalı yıldızı suçlayan açıklamalar yaptı. Hazırlık maçında St. Johnstone'a 3-0 mağlup olmalarının ardından açıklamalarda bulunan Grayson, devrenin sonunda oyundan aldığı Lens'i ima edip, "Bu formayı giymek istemeyen oyuncular varsa başka yerlere gidebilirler" ifadelerini kullandı.
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CAICEDO'DAN MESAJ VAR
İspanyol basını, Espanyol'un Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo'nun Fenerbahçe'nin ve birçok Meksika kulübünün gündemine girdiğini yazmıştı. 28 yaşındaki forvet, Avrupa'da kalmak istediğini açıkladı. Meksika'da çıkan haberlerde, gelen teklifi beğenmese de Caicedo'nın bu sözleriyle açık açık kendisini isteyen Fenerbahçe'ye mesaj yolladığı, kısa süre içinde ciddi gelişmelerin olabileceğini vurgulandı. (Fotomaç)
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KOCAMAN'DAN GİDENLERE ENGEL
Kadronun yeteri kadar geniş olmadığını düşünen Aykut Kocaman, yeni transferler yapılana kadar mevcut takımı koruyacak. Gönderilmesi gündeme gelen başta Stoch olmak üzere Aatif, Melih Odabaşı ve Fernandao gibi futbolcuların takımda kalmasını isteyen Kocaman, UEFA listelerinin teslim tarihi olan 21 Temmuz’a kadarki gelişmeleri bekleyecek. Eğer bu süreçte istediği transferler yapılamazsa, bu isimler listeye yazılacak. (Fanatik)
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ALPER POTUK'A TALİPLER VAR
Orta sahanın her bölgesinde görev yapabilen Alper Potuk ile İspanyol kulüpleri yakından ilgileniyor. Valencia ve Villarreal’in menajerler vasıtasıyla Sarı-Lacivertliler’in kapısını çaldığı öğrenildi. una göre her iki kulüp de 4 milyon Euro civarı bir teklif yaparken, Fenerbahçe’nin ise 7-8 milyon Euro seviyelerinde bir rakam beklediği ifade edildi.
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Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satması gereken Sarı-Lacivertli yönetim, beklenilen teklifin gelmesi halinde Alper’i elden çıkartabilir. Milli futbolcu, 2013’te Eskişehirspor’dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. (Fanatik)
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EMRE'DE SON DURUM
Fenerbahçe, kiralamak üzere Borussia Dortmund ile prensipte anlaşma sağladığı Emre Mor için geri sayıma geçti. Alman ekibinin 25 Temmuz'a kadar sürecek olan Japonya kampının sonunu bekleyen sarı-lacivertliler, bu tarihten sonra yeniden hem milli futbolcuyla hem de Dortmund yetkilileriyle görüşecek.
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20 yaşındaki futbolcunun Urawa Reds ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği performans ve attığı 2 gol sonrası Alman kulübünün transferde fikir değiştirip değiştirmeyeceği Fenerbahçe cephesinde endişe yarattı. (Sabah)