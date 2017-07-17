Fenerbahçe Transfer Haberleri (17 Temmuz 2017)

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PSG de bu formüle sıcak ama daha netleşen bir şey yok. Fenerbahçe, eğer bonservisini kulübünden alır, yüksek imza parası talep etmezse, yıllık 3.5 milyon euro'luk bir teklif sunduğu Ben Arfa'yı renklerine katabilir. Fransız basını da Ben Arfa'nın Türkiye seçeneğine çok sıcak baktığını yazıyor.