Beşiktaş, savunma oyuncularından 22 milyon 725 bin Euro kazandı

Futbolda yeni sezon öncesi Marcelo Guedes ile Luiz Rhodolfo'yu bonservis bedelleriyle başka takıma veren Beşiktaş, Kulüp Başkanı Fikret Orman döneminde en çok kazancı savunma oyuncularından elde etti.



Fikret Orman yönetiminde, futbolcu satışlarından da para kazanma stratejisiyle hareket eden siyah-beyazlı kulüp, Orman döneminde 18 futbolcuyu bonservisiyle başka kulüplere verdi.



Beşiktaş, bu çalışmaları sırasında savunmadan 9 ismi başka kulüplere gönderirken, dörder kaleci ve orta saha ile 1 forvet oyuncunun satışından para kazandı.



SAVUNMADAKİ GELİR 22 MİLYON 725 BİN

Siyah-beyazlı kulüp, savunma oyuncularının satışından toplam 22 milyon 725 bin euro bonservis bedeli aldı.



Beşiktaş; 2015'ten itibaren Ersan Adem Gülüm, Alexis Delgado, Luiz Rhodolfo ve Marcelo Guedes'i başka kulüplere verdi. Atınç Nukan'ın transferinde 5 milyon euro kazanan siyah-beyazlılar; Ersan'ı 7 milyon euro karşılığında Çin'e gönderdi. Geçen sezonun başında 400 bin euro bonservis bedeliyle Alexis Delgado'nun İspanya'ya gitmesine izin veren Beşiktaş, bu sezonun başında ise Marcelo'yu 7 milyon ve Rhodolfo'yu da 1 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle sattı.



Siyah-beyazlı kulüp, Atınç Nukan'ın 2015-2016 sezonunda formasını giydiği Leipzig'in Almanya 1. Ligi'ne çıkmasının ardından 1 milyon euroyu daha kasasına koymaya hak kazandı.



Beşiktaş, ayrıca Erkan Kaş ile Tanju Kayhan'ı 375'er bin, Furkan Şeker'i 100 bin ve Sezer Özmen'i de 75 bin euroya başka kulüplere gönderdi. Siyah-beyazlı kulübün savunma oyuncularından elde ettiği gelir böylece 22 milyon 725 bine ulaştı.



Siyah-beyazlı kulüp, Olympique Lyon'a verdiği Marcelo'nun performansına göre 500 bin euro daha kazanabilecek.



KALECİLERDEN DE KAZANDI

Orman yönetimi, görevde olduğu dönemde 4 kaleci satışı da gerçekleştirdi.



Allan McGregor'u 1 milyon 746 bin euroyla İngiltere'ye gönderen Beşiktaş, Galatasaray'a transfer olan Cenk Gönen için de 600 bin euro bonservis bedeli aldı. Korcan Çelikay'dan 90 ve Günay Güvenç transferinden 75 bin euro kazanan siyah-beyazlı kulüp, bu bölgedeki satışlardan 2 milyon 511 bin euroluk gelir elde etti.



ORTA SAHA 10 MİLYON 25 BİN GELİR GETİRDİ

Beşiktaş, orta saha oyuncularından da 10 milyon 25 bin euro kazanç sağlamayı başardı.



Geçen sezonun başında takımdan ayrılmak isteyen Jose Sosa'yı 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a gönderen siyah-beyazlı kulüp, devre arasındaki Kerim Frei satışından 2 milyon 250 bin euro bedeli kasasına koydu. Beşiktaş, Olcay Şahan'ı da 200 bin euro bedelle Trabzonspor'a verdi. Beşiktaş, Cumali Bişi transferinde de 75 bin euro kazandı.



FORVET TEK SEFERDE İYİ KAZANDIRDI

Siyah-beyazlılar, bu dönemde forvet hattındaki tek satışı Demba Ba ile yapmasına rağmen önemli bir miktarı kasasına koymayı bildi.



Beşiktaş, İngiltere'nin Chelsea Kulübünden 6 milyon euroyla transfer ettiği Senegalli oyuncuyu 2014-2015 sezonu sonrası 13 milyon euroyla Çin'e gönderdi.



TOPLAM GELİR 48 MİLYON 261 BİN EURO

Beşiktaş, son yıllarda futbolcu satışından toplam 48 milyon 261 bin euro gelir elde etti.

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