Mariano Galatasaray'da - Mariano kimdir?

Galatasaray, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Mariano için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenliyor.



Sarı-kırmızılıların Sevilla'dan transfer ettiği Mariano, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

GALATASARAY MARIANO'YU KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, yeni transferi Mariano'nun sözleşme şartlarını KAP'a bildirdi.



KAP'a yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların Mariano için Sevilla'ya 4 milyon Euro bonservis ve performansa göre 500 bin Euro ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Brezilyalı futbolcu 3 yıllık sözleşme süresince sarı-kırmızılılardan yılda 2 milyon 300 bin Euro garanti ücret alacak.

''TEKLİF GELDİĞİNDE DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM''

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Mariano, ''Galatasaray'dan teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettim. Avrupa'da tanınan bir takım. Galatasaray'la ilgili Taffarel'le konuştum. Şehir ve takım hakkında bilgi aldım. Galatasaray, Brezilyalı oyuncuları seven bir takım. Buraya gelmemde etkili oldu'' diye konuştu.

Oyun yapısıyla ilgili de konuşan Mariano, ''Ofansif yanı güçlü bir bek olduğumu söyleyebilirim. Hücuma çıkmayı, orta yapmayı çok seviyorum.'' dedi.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 17, 2017

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano Ferreira Filho, Galatasaray Televizyonu'na konuştu. Kulüp resmi internet sitesinden yer alan habere göre; Mariano'nun sözleri şöyle:

"Galatasaray'ın teklifini tatil sonrası Sevilla'ya geldikten 3 gün sonra menajerim aracılığıyla öğrendim. Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini ve beni çok istediğini söyledi. Ben de Galatasaray'ın ne kadar büyük, şampiyonluklar için mücadele eden bir kulüp olduğunu biliyordum; inanılmaz mutlu oldum ve menajerime olumlu görüş bildirdim."

"Galatasaray taraftarının havaalanında beni bekliyor olması benim için duygusal bir andı. Beni çok duygulandırdı ve mutlu etti. Ne kadar fanatik ve takımlarına bağlı olduklarını zaten biliyordum. Bunu görmüş oldum."

"Gerek Maicon, gerek Muslera'nın bana burada çok faydası olacaktır. Maicon ile aynı ülkedeniz, büyük avantajı olacaktır. Muslera ile aynı dili konuşmasak da birbirine yakın diller konuşuyoruz ve mutlaka yardımcı olacaktır. Farklı ülkeye gittiğinizde dil olarak anlaşabileceğiniz isimler olması saha içi ve dışında avantajdır."

— HT Spor (@htspor) July 17, 2017

"Buraya gelmeden önce Taffarel ile fikir alışverişinde bulundum. İstanbul, Galatasaray ve Mert Çetin ile ilgili çok güzel şeyler söyledi. Ve şimdi burada olduğum için çok mutluyum."

"Galatasaray ile Avrupa başarısına imza atmak benim için mutluluk verici olacaktır. Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi Kupası kazandım. Bu kupayı Galatasaray ile bir kez daha kazanmak beni mutlu edecektir."

"Burada çok başarılı olmayı bekliyorum. Galatasaray önemli bir camia ve burada başarılarıma yenilerini eklemek istiyorum. Buraya geliş amacım şampiyonluklar kazanmak, kupalar kazanmak. Avrupa'da iyi işler yaptım, çıkış halindeyim. Bu çıkışı burada da devam ettirmek istiyorum."

"Maicon'a 'Savunmanın Tanrısı' diyorlar. Umarım Galatasaray taraftarları önümüzdeki günlerde bana da bir lakap takarlar..."

MARİANO KİMDİR?

Mariano 23 Haziran 1986 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına 2004 yılında Guarani takımında başlayan oyuncu, burada top koşturduktan sonra İpatinga FC takımına transfer olmuştur. Burada 2 yıl boyunca forma terleten Mariano, 2007 yılında Tombense takımına transfer olmuş ardından Cruzeiro takımına kiralanmıştır. Daha sonra İparinga FC takımına 2008 yılında tekrar kiralık olarak dahil olmuştur.

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Mariano, 2010 yılına kadar Tombense, Atletico-MG ve Fluminense takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra 2010 senesinin ilk ayında Fluminense'ye 200 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur.2 yıl sonra Fluminense'den Fransız kulübü Bordeaux'a 3 milyon Euro'ya transfer olmuştur. Burada 3 yıllık top koşturduktan sonra 3.5 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer oldu. Mariano, 2017-2018 sezonunda transfer döneminde Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak Galatasaray'a transfer oldu.