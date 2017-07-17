Elazığspor, Bjarnason'la masaya oturuyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, dış transfer çalışmaları kapsamında flaş bir ismi gündemine aldı.



Bordo-Beyazlı ekip, menajerler aracılığı ile teklifte bulunduğu İzlandalı yıldız Theodor Elmar Bjarnason ile prensipte anlaşma sağladı ve Türkiye'ye davet etti. Yarın sabah saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Bjarnason ile son bir görüşme yapacak olan Elazığspor transfer komitesi, anlaşma sağladığı takdirde yeni transferini kamuoyuna duyuracak. Bonservisi elinde olan İzlandalı oyuncu geçtiğimiz sezon Danimarka 1. Lig ekibi Randers'ın formasını 31 maçta giydi ve 2079 dakika sahada kaldı. Orta sahanın her alanında görev alabilen 30 yaşındaki oyuncu, 36 kez İzlanda Milli Takımı'nda forma giydi ve 3 asistle oynadı.

İzlandalı futbolcu, geçtiğimiz yaz Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Elazığspor transfer

Theodor Elmar Bjarnason