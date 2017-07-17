Galatasaray, Fernando ve Feghouli transferlerinde aşama kaydetti (Fernando kimdir?)

Transfere hızlı bir giriş yapan ve kadrosunu büyük ölçüde şekillendirmeye başlayan Galatasaray, Manchester City'den Fernando ve West Ham United'tan Sofiane Feghouli transferlerinde de aşama kaydetti.
Bugüne kadar Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon ve Mariano'yu kadrosuna katan sarı-kırmzılılar, Stoke City'nin Fransız orta sahası Gianelli Imbula transferinde de sona yaklaşmıştı. NTV Spor'da yer alan habere göre teknik direktör Igor Tudor'un bir orta saha istemesi üzerine harekete geçen Galatasaraylı idareciler, Mancehster City ile Brezilyalı orta saha Fernando için girişimlere başladı.
Yönetim, ilk görüşmelerden olumlu yanıt alırken temasların devam edeceği bildirildi.
Sofiane Feghouli transferinde de büyük aşama kaydeden Galatasaray, Cezayirli oyuncuda imza aşamasına geldi. Sarı-kırmızılı idareciler, West Ham United ile pazarlıkları sonuçlandırarak transferi kısa süre içerisinde açıklamak istiyor.
FERNANDO KİMDİR?
Tam adı: Fernando Francisco Reges
Doğum tarihi: 25 Temmuz 1987
Doğduğu yer: Brasilia / Brezilya
Yaş: 29
Boy: 1,83 m
Uyruğu: Brezilya
Mevki: Orta saha - ön libero
Ayak: Sağ
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019
Güncel piyasa değeri: 10 milyon Euro
Daha önce oynadığı kulüpler: Vila Nova, Porto, Estrela Amadora, Manchester City
Son sezon istatistikleri: 27 maç 4 sarı kart
SOFIANE FEGHOULI KİMDİR?
Tam adı: Sofiane Feghouli
Doğum tarihi: 26 Aralık 1989
Doğduğu yer: Levallois-Perret / Fransa
Yaş: 27
Boy: 1,77 m
Uyruğu: Cezayir
Milli takım maç sayısı: 44
Mevki: Forvet/Orta saha - Sağ/sol kanat
Ayak: Sağ
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019
Güncel piyasa değeri: 12 milyon Euro
Daha önce oynadığı kulüpler: Grenoble, Valencia, Almeira, West Ham United
Son sezon istatistikleri: 28 maç 4 gol 3 asist 2 sarı kart 1 kırmızı kart
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Misafir 20 dakika önceGetirmek kolay bakalım nasıl paralarını vereceksiniz dursun bey00