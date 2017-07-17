Galatasaray, Fernando ve Feghouli transferlerinde aşama kaydetti (Fernando kimdir?)

Transfere hızlı bir giriş yapan ve kadrosunu büyük ölçüde şekillendirmeye başlayan Galatasaray, Manchester City'den Fernando ve West Ham United'tan Sofiane Feghouli transferlerinde de aşama kaydetti.

Bugüne kadar Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon ve Mariano'yu kadrosuna katan sarı-kırmzılılar, Stoke City'nin Fransız orta sahası Gianelli Imbula transferinde de sona yaklaşmıştı. NTV Spor'da yer alan habere göre teknik direktör Igor Tudor'un bir orta saha istemesi üzerine harekete geçen Galatasaraylı idareciler, Mancehster City ile Brezilyalı orta saha Fernando için girişimlere başladı.

Yönetim, ilk görüşmelerden olumlu yanıt alırken temasların devam edeceği bildirildi.

Sofiane Feghouli transferinde de büyük aşama kaydeden Galatasaray, Cezayirli oyuncuda imza aşamasına geldi. Sarı-kırmızılı idareciler, West Ham United ile pazarlıkları sonuçlandırarak transferi kısa süre içerisinde açıklamak istiyor.

FERNANDO KİMDİR?

Tam adı: Fernando Francisco Reges

Doğum tarihi: 25 Temmuz 1987

Doğduğu yer: Brasilia / Brezilya

Yaş: 29

Boy: 1,83 m

Uyruğu: Brezilya

Mevki: Orta saha - ön libero

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019

Güncel piyasa değeri: 10 milyon Euro

Daha önce oynadığı kulüpler: Vila Nova, Porto, Estrela Amadora, Manchester City

Son sezon istatistikleri: 27 maç 4 sarı kart

SOFIANE FEGHOULI KİMDİR?

Tam adı: Sofiane Feghouli

Doğum tarihi: 26 Aralık 1989

Doğduğu yer: Levallois-Perret / Fransa

Yaş: 27

Boy: 1,77 m

Uyruğu: Cezayir

Milli takım maç sayısı: 44

Mevki: Forvet/Orta saha - Sağ/sol kanat

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019

Güncel piyasa değeri: 12 milyon Euro

Daha önce oynadığı kulüpler: Grenoble, Valencia, Almeira, West Ham United

Son sezon istatistikleri: 28 maç 4 gol 3 asist 2 sarı kart 1 kırmızı kart

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