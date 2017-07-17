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FUTBOL

Levent Nazifoğlu, Dursun Özbek yönetimini eleştirdi

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 19:45:40

  • 1 Levent Nazifoğlu, Dursun Özbek yönetimini eleştirdi
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    Galatasaray'ın eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, başta Wesley Sneijder olmak üzere birçok konuda Dursun Özbek yönetimini eleştirdi. İşte Nazifoğlu'nun Maçkolik Radyo'ya yaptığı açıklamalar:

  • 2 Levent Nazifoğlu, Dursun Özbek yönetimini eleştirdi
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    “Sneijder süreci böyle bitmemeliydi. Bu yönetim bütün krizleri çok kötü yönetti. Bu da kendisine yakışır bir şekilde sonlandı.”

  • 3 Levent Nazifoğlu, Dursun Özbek yönetimini eleştirdi
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    “Ben görevde olsaydım Sneijder ile bir kriz yaşanmazdı. Olmadı zaten. Sneijder problemli bir oyuncu. Ama problemli oyuncuyu yönetmek asıl yöneticilik işi. Biz devamlı akıl oyunları oynuyorduk Sneijder’le. Onu yönetmek çok zevkli bir işti. Biz onu düğün dernekle yollamalıydık.”

  • 4 Levent Nazifoğlu, Dursun Özbek yönetimini eleştirdi
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    “Igor Tudor büyük bir takımda oynamış ama büyük bir takımı yönetmemiş. Ancak olayları yaşadıktan sonra bilebiliyor. Yıldızları yönetme konusunda acemi bir hoca. Siz futbolcularla hocayı karşı karşıya getirirseniz soyunma odasındaki kavgayı ayırmaya girmek zorunda kalırsınız."

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  • 5 Levent Nazifoğlu, Dursun Özbek yönetimini eleştirdi
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    “Bunu hepimizin hayran olduğu Fatih hoca bile artık yapamıyor. Neler olduğunu görüyorsunuz. Bir şey olursa hoca raporu yazıcak yönetime verecek. Yapılması gereken bir şey varsa yönetim yapacak.”

     

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