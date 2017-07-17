Levent Nazifoğlu, Dursun Özbek yönetimini eleştirdi

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“Galatasaray’da şu an reflekslerle hareket ediliyor. Benim dönemimde de bu böyleydi. Ben bunların bir çoğunu engelledim. Bir çok yerde de bu başarıyı gösteremedim. Olay geliyordu geliyordu. Benim reddimden sonra başkan tarafından geliyordu. Başkan tarafından geldikten sonra olayı engelleyecek pek durumunuz kalmıyor.”