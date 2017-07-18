Fatih Altaylı: "Galatasaray düşmanlarından biri başkanlık koltuğunda oturuyor"

Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan "Spor Saati" programının yorumcusu Fatih Altaylı, spor gündemini yorumladı. Altaylı, sözlerine Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan ve 200 metrede de bronz madalyayı elde eden Mizgin Ay'la ilgili olarak söylediği "Spor, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterir. Zaman zaman elde edilen değil de sürekli başarılar, o sporun ülkedeki gelişmişlik düzeyini gösterir. Özellikle olimpik branşlardaki bu başarılar, toplum açısından önemli şeyler." ifadeleriyle başladı.

Galatasaray'ın Östersunds eşleşmesi ve Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi Club Brugge'le ilgili konuşan Altaylı, "Başakşehir'in Club Brugge'ü geçeceğini düşünüyorum. Mevcut kadrosu, performansı itibariyle Club Brugge'den daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. Başakşehir, bu sene şampiyon bile olabilir çünkü çok iyi transferler yaptılar. İyi oyuncu sattılar, büyük paralar alıp iyi işler yaptılar, baktığınız zaman Beşiktaş da iyi işler yaptı. Fenerbahçe, kısıtlı imkanlarıyla makul davranarak kendi çapında iyi işler yaptı. Valbuena'nın transferi önemli bir transfer. Valbuena değerli bir oyuncu, doğru bir iş yaptı. Fenerbahçe biraz da ayağını yorganına göre uzatıyor. Hemen hemen bütün takımlar doğru işler yaptı, Galatasaray hariç..." dedi.

ÖSTERSUNDS YENİLGİSİ...

Altaylı, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç temsilcisi Östersunds karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyi yorumladı. Altaylı, "Kulübün, takımın halinden yeni bir Tromsö faciası yaşayacağımız hissediliyordu. Ben Galatasaray'ın ne halt edeceğini 50 yıldır yakından tahmin eden biri olarak içimde hissediyorum. Böyle bir şeyi bekliyorum. Hatta maçtan bir önceki gün yazı işlerinden arkadaşlarla konuşurken 'Çok korkuyorum, inşallah Galatasaray bir kazaya kurban gitmez' dedim, 'Yok abi olmaz' dediler. Bir tek Kadir Kaymakçı 'Abi, ben de senin gibi hissediyorum.' dedi. Hatta Vole uygulaması diye bir anket yaptım, 'Turu kim geçer?' diye. Yemediğim küfür kalmadı. Fenerbahçeliler, 'Fenerbahçeliyim ama Galatasaray bu kadar da küçümsenmez...' gibi yüzlerce, binlerce küfür yedim. Ama takımın, kulübün halinden görünüyordu. Rakip Galatasaray'ın ne halde olduğunu bilmiyor, rakip Galatasaray'ın geçmişine bakıyor, pas performansına bakıyor ve diyor ki 'Bu büyük bir kulüp.' Ancak demiyorlar ki 'Bu kulübün başında kim var?' Rakip, 'Bu kulübün başında Dursun Özbek var, Dursun Özbek'in yönetiminde kimler var?' diye bakmıyor. 'Teknik direktör kim?' diye bakmıyor, 'Galatasaray, onu göreve getirdiyse iyi teknik direktördür' diye bakıyor. 'Galatasaray'ın başında biri varsa o göreve layık biridir' diye bakıyor Östersundslular haklı olarak. Ama bilmiyorlar ki Galatasaray'ın başına bir felaket çökmüş vaziyette. O felaket de kendi felaketlerini Tudor gibi Galatasaray'a getirmiş durumda. Eski Galatasaray bitti. Galatasaray'da dikiş tutmaz, bundan sonra Galatasaray'ın büyük takımlar arasından yavaş yavaş düştüğünü göreceğiz. Dursun Özbek'in görevde kaldığı her gün, Galatasaray'ın bir senesine mâl oluyor. Dursun Özbek, 2018'e kadar görevde kalırsa hatta 2018'de bir daha seçilirse Galatasaray yok olur, ikinci lige düşer diye başından beri söylüyorum. Galatasaray, şu anda adıyla ayakta duruyor." dedi.

Fatih Kuşçu'nun 'Galatasaray'ın yüksek değeri olan kadrosu bir silkinip kendine gelse bu takıma 3-4 gol atabilecek mi?' sorusuna "Silkinip kendine gelmek için silkeleyecek biri gerekiyor. Bu takımı kim silkeleyecek?" cevabı veren Altaylı, sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Bu takımı kim silkeleyecek? Mehmet Özbek mi Dursun Özbek mi yoksa onların manevi oğlu gibi bir pozisyonda olan Igor Tudor mu? Bunlar transfer yaptılar... Geçen seneden beri Galatasaray'ı sert biçimde eleştiriyorum. Taraftarın içerisindeki bir güruh üç transferi görünce beni eleştirdiler. Kardeşim dünyada hiç kimse Galatasaray'ın iyiliğini benden fazla isteyemez. Hiç kimse. Belki benim kadar isteyebilirler çünkü ben limitte istiyorum, bunun için konuşuyorum. Bu transfer mantalitesi, bu kulüp yönetim mantalitesi, içerdeki dışardaki ilişkileri yönetme mantalitesiyle Galatasaray bir yere varamayacak, bu belli. Transfer yaptılar, kardeşim para harcamakla olmaz. Bu yönetimle takımın başına Jose Mourinho'yu getirsen Fabio Capello'yu getirsen hatta Alex Ferguson'u getirsen Özbek'lerle bu iş yürümez. Çünkü söylediklerini görüyorsun, röportajlarını görüyorsun, utanç verici! Her şey bir yalan her şey bir aldatma.

SNEIJDER KRİZİYLE İLGİLİ...

Wesley Sneijder'in Galatasaray'dan ayrılmasıyla ilgili konuşan Altaylı, "Üç haftadır dört haftadır ağzımı açıp konuşmuyorum, sinirlendiğim için programa gelmiyorum. Sneijder krizini ben mi yarattım? Senle bir sene daha sözleşmesi var. Dünya Kupası'na gidebilmek için üst düzey oynamak zorunda. Sen de bu adamın parasını ödemişsin, 5.5 milyonunu da sene içerisinde ödeyeceksin. Bu adam neden kadro dışı? Satılacağı söylenen diğer oyuncular sahada, Sneijder yok. Daha yeni ceza ödedik. Olcan Adın'ın 1 senesinden dolayı 11.8 milyon TL ödedik. Sneijder de bu sene gider bir takımda oynar, farzı misal söylüyorum 20 asist yapar; onun yerine Galatasaray'da kim oynar? Emrah Başsan oynar. İşte Galatasaray bu. Bu Galatasaray'ı eleştirdiğim zaman taraftar içerisindeki satılmışlar beni eleştirdiler. Ben gördüğümü söylüyorum ve ne diyorsam çıkıyor kardeşim." yorumunda bulundu.

IGOR TUDOR'UN ÖSTERSUNDS MAÇI SONRASINDAKİ BASIN TOPLANTISIYLA İLGİLİ...

Altaylı, teknik direktör Igor Tudor'un Östersunds maçı sonrasındaki basın toplantısıyla ilgili konuştu. "Rakip kaleci kaç kurtarış yaptı? Sıfır kurtarış yaptı." diyen Altaylı, sözlerine "Başkan bu maçtan sonra ne dedi, duyamadım! İşte başkan işte şampiyon. Başkan kaçıyor! Bunlar hava cıva işidir. Galatasaray Başkanı maça dünyanın neresinde olursa olsun minibüsle gitmez! Biz en parasız, en kötü zamanımızda başkanımız rakip stadının önüne lüks arabayla soktuk. Bunlar vizyon işidir, senin büyüklüğünü gösterir. Uçağa vereceğimiz para yokken, ben kredi kartımdan ödüyordum, Özer Saraçoğlu ödüyordu, Abdurrahim Albayrak ödüyordu ya da ordan burdan borç alıyorduk, öyle bir haldeydik. Ama gittiğimiz yerde Galatasaray'ı temsil ettiğimiz için başkanımızı stad önüne lüks arabayla götürüyorduk. Şimdi başkan maça minibüsle gidiyor, ama ona o yakışıyor! Aslına baktığın zaman otellerini bile temsil edemez!" ifadeleriyle devam etti.

Altaylı, Östersunds maçındaki kadroyla ilgili olarak da "Sahaya çıkan takım... Herkesi ayağa kaldıracak, büyük paralar ödediğin transferler yapıyorsun. Maicon'a 3.5 milyon Euro, Rodrigues' e 2 milyon Euro, Gomis'e 3.5 milyon + 1.5 milyon Euro da imza parası vermişsin. Bonusları ayrı, bu adamlara yıllık bu paraları vermişsin. Belhanda sahada yok zaten! Buna mukabil Türkiye'nin en iyi oyuncularından Sneijder kadroda yok. Bruma gitti, Podolski gitti, De Jong, Semih gitti. Geçen sene bu takımın hücum sorunu yoktu, ligin en çok gol atan 2. takımıydı. Ancak düşen takımlardan sonra en çok gol yiyen takımlardan biriydi. Takımın en büyük eksikleri savunmadaydı, bir tek Maicon alıyorsun, sağ bek almıyorsun sol bek almıyorsun! İleride iyi işleyen düzenden 14 asist 5 gol atmış adamı çıkartıyorsun, Gomis pas alamamaktan şikayet ediyor.

Takımın lideri Sneijder sahada yok, liderliği Tolga Ciğerci'ye veriyorsun. Bu Tudor denen ne demek istediğimi herkes biliyor da demeyeceğim, bu zavallı takım çıkarıyor. Sinan'ı 10 numaraya koyuyor, Sinan 10 numarada hayatında oynamış mı? Sinan çok iyi futbolcu o ayrı da Selçuk'u Sinan'ın yerine koysan Sinan'ı kanada, şahane oynadığı yere koysan... Eldeki kadrodan konuşuyorum, arkaya da Donk'u koysan... Donk'u istemiyorsan getirme ama kadroda var ki bir umudun var... Hiç olmazsa uluslararası tecrübe falan... Hiç olmazsa Tolga'yı görmezsin. Tolga ne yaptı? Sinan'a da herkes kızıyor. Ben 25 yıldır bu işi yaptığıma göre iyi bir televizyon programcısı olarak görüyorum, ama beni kamera arkasına koysan yapamam. Kameraman değilim ki! Değişiklik yapıyorsun geçen sene Rize'de oynayamayan Emrah'ı alıyorsun. Hem de orta sahada beyin rolünü verdiğin Sinan'ın yerine! Bir insanda hiç beyin olmasa sadece gözleriyle bile daha iyi bir futbol düzeni kurabilir. Bunun sorumlusu Tudor'dur! Sıfır pozisyon, atak yok, orta yok! Gomis sürekli ön direğe koşuyor, herkes arka direğe orta kesiyor. Gole ihtiyacın var Gomis'i çıkarıp Eren'i alıyorsun. İkisini de oynat biri ön direğe diğeri arka direğe gitsin. Bu Tudor'u IQ testine sokalım 10 IQ çıkarsa namerdim. Adam anca nefes alıp yürüyecek yemek yiyecek kadar IQ'ya sahip olmalı ki böyle bir futbol oynatsın!

Böyle bir düzen kurarsan futbolcu ne yapsın? Ondan sonra da 'Onlar lig oynuyordu maça hazırdı' Senin bu maçı oynayacağın iki aydır, üç aydır belli mi? Hazır olacaksın abi. Ön elemeye çıkan her büyük takım elenecek mi, böyle bir şey olabilir mi? Tudor'u bırak Galatasaray'ı çalıştırmak, Galatasaray'ın semtine sokmamak lazım, tesislerin önünden geçirmemek lazım! Dışarıdan bakan biri olsam derim ki 'Galatasaray'ın rakipleri toplanıp para vermişler, bu herif şike yapıyor' derim! Çünkü bir takıma kötülük etmek istesen böyle oynatırsın! Ama o koltuğa asla yakışmayan Galatasaray Başkanı diyor ya 'Eşim Beşiktaşlı değil' kendisi de muhtemelen başka takımlı! Çünkü bu kadar kötülük yapmak için başkan olan biri görmedim hayatımda! Sadece ve sadece Galatasaray'ı katletmek için malını mülkünü sattı, gelen parayı çar çur etti. Geçen sene 60-70 milyon lirayı yok etti, bir o kadarını da bu sene yok edecek... Galatasaray bu sene beşinci olur! O da iyi ihtimalle!" yorumunda bulundu.

Dursun Özbek'in Tudor'un Galatasaray'a yakışan bir antrenör olduğunu ifade ettiği açıklamaları üzerine "Başkan Galatasaray'a ne kadar yakışıyorsa Tudor da o kadar yakışıyor" diyen Altaylı sözlerine şöyle devam etti;

"Bu Galatasaray'a yakışan bir antrenör değil, Dursun Özbek'e yakışan antrenör. Bunlar tencere kapak hatta düdüklü tencere kapak. Kitle onları ama Galatasaray içeride buharlaşmış, patlama noktasına gelmiş... Hiç umurlarında olmasın! Bütün bunlar yönetim hatası, başka kimsenin hatası değil! Ergin Ataman'la ayrılış biçimi... Çok para harcamış. Harcatmasaydın! Galatasaray, bütün branşlarda dökülüyor!"

"GALATASARAY DÜŞMANLARINDAN BİR TANESİ BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA OTURUYOR"

Fatih Kuşçu'nun Dursun Özbek'in eleştirilerle ilgili "Galatasaray'ın düşmanları konuşur" sözünü hatırlatarak "Galatasaray'ın düşmanı olur mu?" sorusu üzerine "Olur" diyen Altaylı, şu ifadeleri kullandı;

"Galatasaray'ın düşmanı olur. Hatta bir tanesi Galatasaray başkanlık koltuğunda oturuyor! Çünkü bir düşman ancak bu kadar zarar verebilir. O, muhtemelen beni kastediyor ama benim Galatasaray düşmanı olmadığımı cümle alem biliyor. Dursun Özbek'ten zerre haz etmiyorum ama bana sorarsan Galatasaray düşmanı! Diyor ki 'Riva'dan gelen para transfere harcanmıyor' Peki Riva'dan gelen paraların üzerinde işaret mi var da biz transfere harcanmadığını biliyoruz! Riva'dan gelen parayı kırdırıyor, yeni borçlar ediniyor başka borçları ödüyor. Galatasaray Sportif A.Ş.'nin toplam borcu neden artıyor? Hani borç ödüyordun? Borcun maliyetinin düştüğünde bir haklılık payı var. Geçen sene çok sıkıştıkları zaman Aktif Bank'tan çok yüksek faizle bir kredi kullanmışlardı, şimdi Riva'dan gelen parayla o sıkışıklık biraz azaldığı için puanda bir düşüş yaşandığı doğru. Peki total borç neden artıyor? Bu adamcağız göreve geldiğinde Galatasaray'ın borcu ne kadardı, bu kadar arazi satışına rağmen şu an borç ne kadar? Başkanın söylediğinin zerre önemi yok ki sürekli kamuoyunu kandırmaya çalışıyor.

Koltuğa oturduğu gün Galatasaray'ın konsolide borcu kaç dolardı? Atıyorum 260'tı, şimdi 280. Riva sözleşmesini kırdırarak borç ödediklerini söylüyorlar, peki Odeabank'tan 150 milyon TL'lik kredi aldınız mı almadınız mı? Cevap yok! Halka açık bir şirketsin, cevap vermek zorundasın. Riva ve Florya kulübün malı olduğu için satıyor, Sportif AŞ'nin borçlarının bir kısmını ödüyor fakat aynı anda kulüp tarafından yine borçlanıyor! Bu cepten alıp bu cebe koyuyor sonra başka bir yerden borç alıp yine koyuyor... Bunu hesap kitap bilmeyen taraftar yer de ben yemem! Genel kurulun yüzde 70'i yer ama yüzde 30'u yemez!"

NEUCHATEL XAMAX HATIRLATMASI...

Galatasaray'ın, Östersunds eşleşmesinde 2-0'dan dönüp dönemeyeceğiyle ilgili konuşan Altaylı, "1988'i hatırlarsın Neuchatel'de 3-0 yedik geldik. Ben o zaman bir spor dergisinin başındaydım. Maça 5 atarız diye başladık! Çünkü atma potansiyeline sahip bir takımımız, teknik direktörümüz ve yönetimimiz vardı. Şimdi bunların hiçbiri olmadığı gibi ışık da yok! Elbette ki Galatasaray, o camianın değerini bilen birileri tarafından yönetilseydi, ona göre bir teknik direktör getirilseydi Östersunds'a 3 değil 10 da atardı... Ama korkarım ki Östersunds'u İstanbul'da yenemeyebiliriz bile! İnşallah yeneriz ama umudum sıfıra yakın." yorumunda bulundu.

BAŞAKŞEHİR'İN CLICHY TRANSFERİYLE İLGİLİ...

Galatasaray'ın da ilgilendiği Fransız sol bek Gael Clichy'nin Medipol Başakşehir'e gitmesiyle ilgili konuşan Altaylı, "Galatasaray'ın almak istediği ancak Başakşehir'e gelen Clichy... Clichy, Galatasaray'da oynayan De Jong'u arıyor, 'Geleyim mi?' diyor. 'Sakın gelme!' diyor, bak bu bir işaret. Hagi'nin, Popescu'nun oynadığı bir kulüptü Galatasaray... Diyor ki 'Bruma sözleşme uzatmadı, gitmek istedi.' Bruma neden gitmek istedi çünkü kötü yönetim. Kimse gelmek istemiyor. Gelen de süperstar olmayan futbolculara da süperstar parası veriyorsun. Östersunds maçıyla ilgili umudum az. Mesela Linnes yerine Sabri olsaydı diye düşündüm. Semih'i satmak da yanlış olmuş. Orada kimler var Serdar Aziz, Koray Günter var." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEKİ 2. AYKUT KOCAMAN DÖNEMİYLE İLGİLİ...

İlk üç hazırlık maçını kaybeden ve dördüncü hazırlık maçında Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin kamp dönemini de yorumlayan Altaylı, "Hazırlık maçında yenilmek çok önemli değildir. Fenerbahçe'nin Sporting maçına biraz baktım, kadro olarak fena değil. Tasarruflu bir şekilde sokağa para atmadan iyi bir kadro kurdu ama Beşiktaş ve Başakşehir'in kadroları daha iyi diye düşünüyorum." dedi.

VOLKAN DEMİREL'LE İLGİLİ...

Altaylı, Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki durumuyla ilgili olarak "Volkan, Fenerbahçe'nin Sabri'si gibi. Kim gelirse gelsin kaleyi ondan alamıyor. Eleştiriler olsa da iyi maçları da var. Kameni iki maç iyi oynarsa kaleyi alır ama bir maçta dökülürse ondan sonra Volkan kaleyi bırakmaz." yorumunda bulundu.

"MARCELO'NUN SATIŞI BÜYÜK BAŞARI"

Beşiktaş'tan ayrılarak Lyon'a transfer olan Marcelo'nun transferini değerlendiren Altaylı, "Hedeflerle ve durumlarla ilgili bir şey. Ben Beşiktaş başkanı olsam Marcelo'yu satmazdım. Çünkü geçen sene Avrupa'da iyi noktalara geldiler ve bunu çok para harcamadan yaptılar. Sportif açıdan hedef büyütmek istiyorsam Marcelo'yu satmazdım. Ama mali açıdan baktığın zaman Fikret Orman 'Avrupa'da çok ilerlememize gerek yok, çeyrek finale yaklaşsak ötesine daha fazla gidemeyiz' diye bakıyorsa doğru iş. Diyelim ben oto pazarından bir arabayı 50 bine aldım, mahallede o arabayla iki tur attım, 'Abi bunu bana satar mısın?' diyen bir enayi buldum, 150 bin liraya satarım!" dedi.

PEPE'YLE İLGİLİ...

Beşiktaş'ın Real Madrid'le sözleşmesi biten Portekizli stoper Pepe'yi kadrosuna katmasını da yorumlayan Altaylı, transferle ilgili olarak "Çok doğru, çok iyi transfer. Beşiktaş'a geldi diye demiyorum, çok iyi bir savunma oyuncusu ama kötü kalpli bir adam, onla ilgili kafamdaki soru işareti bu. Rakibini sakatlamak için vuran, durduk yerde pislik, çamur yapan... Bizim Melo'ya kötü diyorlardı ya bu Melo'dan 5 kat kötü ya da en az onun kadar kötü. O yüzden hakemlerle başı derde girer mi, ne olur... Real Madrid'de oynarsan hak ettiğin kartların kaçta kaçını görürsün?" dedi.

Fatih Kuşçu'nun Beşiktaş'ın geçen sene gördüğü kart sayısını sorması üzerine konuşan Altaylı, "Ha 'Beşiktaş'ta da kart görmeden devam edebilir' diyorsun anladım." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARIYLA İLGİLİ

Şenol Güneş'in Beşiktaş kampına geç katılan Brezilyalı futbolcu Talisca'yla ilgili sözlerini yorumlayan Altaylı, "Talisca'ya en ağır şeyleri kendisi söyledi ama sonra 'Harcamayalım...' Tam Karadenizli yaklaşımı oldu..." dedi.

VOLKAN ŞEN'LE İLGİLİ...

Fenerbahçe'yle sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Volkan Şen'i değerlendiren Altaylı, "Volkan Şen'i oldum olası çok büyük bir futbolcu olarak görmedim, faydalı olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'a herkes gelebilir ama Beşiktaş'a giderse de yanlış transfer olur Galatasaray'a da. Arada bir şeyler yapabilir mi, evet. Ama bana sorarsan Milli Takım oyuncusu da değil. Anadolu takımlarında çok iş yapar." ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN'LA İLGİLİ...

Kuşçu'nun Dursun Özbek'in Arda'yla ilgili olarak "Arda'nın Türkiye'de oynayacağı tek kulüp Galatasaray'dır" açıklamasını hatırlatması üzerine konuşan Altaylı, "Arda'nın aklı varsa Galatasaray'a gelmez, ki aklı olan bir çocuk. Dursun Özbek, Arda'yı hiç Galatasaray formasıyla sahada seyretti mi? Seyrettiyse yüzüme tükür!" dedi.

CENGİZ ÜNDER'İN ROMA'YA TRANSFERİ...

Roma'ya 15 milyon Euro'ya transfer olarak Türkiye'de yetişen ve Avrupa'ya giden en pahalı oyuncu olan Cengiz Ünder'le ilgili yorumlarda bulunan Altaylı, Bruma transferini hatırlattı ve ekledi;

"Galatasaray 12 milyona aldığı Bruma'yı 12 milyona zor sattı bir de eski kulübüne pay vermek zorunda kaldı... Başakşehir ise yaklaşık 700 bin Euro'ya aldığı oyuncuyu 15 milyona sattı!"

Altaylı, Dursun Özbek'in genç oyuncularla ilgili yaptığı açıklamaya da değindi. "Galatasaray Başkanı, benim de konuşma yaptığım bir Divan Kurulu'nda dedi ki 'Galatasaray'ın altyapıda şu kadar şu kadar oyuncumuz var, 7 tanesi milli'... diyen Altaylı, sözlerine "Peki bu futbolcuların en azından ikisi üçü neden A Takımda beraber değiller? Neden hala etrafa öküz gibi para harcıyorsun? Wayne Rooney, Manchester United formasını kaç yaşında giydi? Messi, Neymar kaç yaşında giydi? Al abi, al. Biz de diyelim ki 'Östersunds'a yenildik ama acayip paralar harcamadık, gencecik takımımız var.' de abicim bunları. Kaybedersen de dersin ki 'Bu takımı işliyorum, para harcamadım, bu gençleri de yetiştiriyorum.' Ama diyemez." ifadelerini kullandı.

Altaylı, gençleşme operasyonunu daha önce Özhan Canaydın'a da önerdiğini söyledi ve ekledi;

"Bunu Özhan Canaydın'a da demiştim. Başkan olduğunda rezil bir başlangıç yapmıştı, sıfır borçla aldığı kulübü altı ayda 40 milyon Dolar borca soktu. Bir gün benim ofiste Ali Dürüst, Özer Saraçoğlu, Burak Elmas oturuyoruz, transfer konuşuyoruz. 'Revivo'yu alacağız' demişlerdi. Ben o dönem yönetimde değildim ama 'Bakın Revivo'ya 10 milyon falan sakın vermeyin, genç milli takım başarılı. 10 milyona altı oyuncusunu alalım, yeni jenerasyon deneyelim. Olursa olur, olmazsa iki tanesi tutsa yine kardayız.' O dönem yapılmadı, bugün de yapılmıyor yarın da yapılmayacak! Galatasaray çok kötü yönetiliyor. Bunun ilk müsebbibi rahmetli Özhan Canaydın'dır. Sonrasında biraz toparlanma olabilir diye baktık, Ünay Aysal geldi. İlk iki senesi iyiydi ancak kompleksinden ötürü Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak'ı yollayınca bir dünya para harcadı çuvalladı. Özhan Canaydın, iyi bir Galatasaraylı'ydı camiayı bilirdi, fakat kötü yönetti. Adnan Polat, mali olarak biraz toparladı ama hatalar yaptı. İbra edilmemesi ayıptı. Ünal Aysal iki sene sonra büyük çuvalladı. Şimdi bu vatandaş geldi... Futbolu bilmiyor, kulübü bilmiyor, camiayı bilmiyor, hiçbir şeyi bilmiyor! Özhan Canaydın belki 3'tü, Ünal Aysal belki 2'ydi, bu 0'dır!"

ATİLLA TÜRKER'İN MENAJERLER DOSYASIYLA İLGİLİ...

Fatih Kuşçu'nun Atilla Türker'in dosyasının pek ses getirmediği yorumunun üzerine konuşan Altaylı, "Yok, getirmiş. Bazı menajerler arayıp tehdit etmiş Atilla Türker'i." dedi. Altaylı sözlerine "Adliyeye intikal edecek bir şey yok. Alan razı satan razı, şikayet yokken savcının yapacağı bir şey yok. Bunları futbol camiasında bilmeyen de pek yoktu açıkçası. Bu menajerler kendi aralarında iş yapmıyorlar ki bir takım yöneticilerle, futbolcularla iş yapıyor. Federasyon da bu işin bir parçası hatta balık baştan kokar... Bu menajer rezaletinin en büyüğü federasyon başkanının Beşiktaş başkanı olduğu dönemde oldu. Tabata transferini, Portekizli furyasını biri bana anlatsın! FIFA, menajerlerin dünya futboluna verdiği zararın farkında ancak onlar bile baş edemiyor! Sürekli yönetmelikler değişiyor, yasaklamalar getiriyor ancak baş edilemiyor. Ahlaksızlaşan menajerler, futbolun üzerindeki bir ur! Ancak bunda futbolcuların ailelerin futbolcuların kendilerinin ve yöneticilerin hep beraber kurdukları bir tezgah. Daha çok küçük küçük işlerde oluyor. Büyük takımların aldığı küçük oyuncularda falan." ifadeleriyle devam etti.

TFF 1. LİG'DE ŞİKE-TEŞVİK İDDİALARIYLA İLGİLİ...

Altaylı, Şanlıurfaspor'un TFF 1. Lig'e yaptığı şike başvurusuyla ilgili olarak "Bu federasyon olduğu müddetçe hiçbir şey çıkmaz. Bu federasyon, şikeyi kapatma federasyonu olarak görev yapıyor. Elyasa'ya belki göstermelik bir ceza verirler ama kulüplere bir şey yapmazlar, kapanır gider... Normalde belki geçen sezonun komple iptal edilmesi, bazı kulüplerin küme düşürülmesi gerekirdi ancak hiçbirinin yapılmayacağından emin olabilirsin." değerlendirmesinde bulundu.

İLHAN CAVCAV SEZONU...

Süper Lig'de yeni sezona Gençlerbirliği'nin eski başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verilmesini yorumlayan Altaylı, "Bunla ilgili en güzel yorumu sosyal medyada gördüm, 'Demek ki bu sezon en çok teknik direktör kovulan sezon olacak, muhtemelen Galatasaray başlar' yazmış. Ben söylemedim, başkası yazmış." dedi.

"ÖSTERSUNDS MAÇIYLA İLGİLİ UMUT GÖREN İNSANİYET NAMINA BANA HABER VEREBİLİR!"

Galatasaray'ın 20 Temmuz'da Östersunds ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasını değerlendiren Altaylı, yöneticilik yaptığı dönemi hatırlattı ve ekledi;

"Östersunds maçıyla ilgili ışık görenler insaniyet namına bana haber verebilir! Galatasaray'a bir sağ bek bir sol bek lazım. Bir tane ön liberoya Tolga Ciğerci'nin yerine adam lazım, bir sağ açık bir sol açık lazım! Mesele yönetimde, oyuncularda değil. Çok daha basit oyuncularla, çok daha az paralarla bu işi kotarmak mümkün. İki tane oyuncuya düzgün para verip gerisini ortalama paralarla, iyi teknik direktörlerle yapmak mümkün. Benim yönetici olduğum dönemde en pahalı oyuncumuz Sergen'di, 650 bin Dolar alıyordu. Perez 200 bin Dolar, Victoria 100 bin Dolar... O takımla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadık! Bu uyumdur... Takım, teknik direktör, yönetim... Dursun Özbek'in yaratacağı bir hava yok! Cengiz Özyalçın, dünya tatlısı 40 yıllık tanıdığım bir adam, ama yapamazlar. Dursun Özbek'in yüreğinin Galatasaray için yandığını düşünmüyorum, Dursun Özbek'in yüreği koltuğu için yanıyordur!"

Fatih Altaylı son yorumunu da fikstürle ilgili yaptı. "Bence bu fikstürün kurayla belirlenmesi yalan." diyen Altaylı, "Bu derbilerden bir tanesi hiç mi birinci haftaya denk gelmez?" diye sordu ve ekledi: "Hiç mi bir, ikinci haftaya denk gelmez hep kritik haftalara gider? İnsanları kandırmasınlar yani, diyeceğim o. 'Fikstürü ayarladık' desinler." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Fatih Altaylı

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Galatasaray - Östersunds