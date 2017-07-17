FUTBOL
Fenerbahçe: 0 - Athletic Bilbao: 0 | Fenerbahçe, Athletic Bilbao ile hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı
Fenerbahçe - Athletic Bilbao hazırlık maçı 0-0 bitti
17 Temmuz 2017 Pazartesi, 22:50:40 | Güncelleme: 23:23:05
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Fenerbahçe, İsviçre'de sürdürdüğü hazırlık kampı kapsamında Liga ekiplerinden Athletic Bilbao ile karşılaştı.
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Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, Athletic Bilbao maçına Kameni, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail, Ozan, Josef, Dirar, Aatif, Stoch, Ahmethan ilk 11'ini sürdü.
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Fenerbahçe'de Robin van Persie yerine 20 yaşındaki Ahmethan Köse'nin oynaması da dikkat çekti.
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İspanya temsilcisi ise Herrerin, De Marcos, Etxeita, San Jose, Balenziaga, Vesga, Benat, Merino, Muniain, Raul Garcia, Aduriz ilk 11'i ile sahaya çıktı.
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Athletic Bilbao, karşılaşmanın 17. dakikasında Aritz Aduriz ile bir penaltıdan yararlanamadı.
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Fenerbahçe'de Josef de Souza 26. dakikada sarı kart gördü.
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Beşiktaş ve Galatasaray'ı da çalıştırmış olan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu da maçı izleyenler arasındaydı.
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Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.
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Oyuna ikinci yarının başında Nabil Dirar'ın yerine dahil olan Alper Potuk, sakatlanarak 65. dakikada çıkmak zorunda kaldı.
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Bir diğer yeni transfer Mathieu Valbuena da oyuna 73. dakikada Miroslav Stoch'un yerine dahil oldu.
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Mücadelenin 2. yarısında da gol olmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle bitti.
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Fenerbahçe, bu sezon daha önce yaptığı 3 hazırlık maçını kaybetmişti.
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Juventus Bükreş'e 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Sporting Lizbon'a 2-1, Marsilya'ya da 1-0 yenilmişti.
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Fenerbahçe, ikinci kamp döneminde 1 hazırlık maçı daha oynayacak. Sarı-lacivertliler 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa’nın Monaco takımıyla karşılaşacak.
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Sarı-lacivertliler, yeni sezonun ilk resmi maçına ise 27 Temmuz 2017 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk sınavında çıkacak.
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Alper'in yerine oyuna giren Salih Uçan ise Fenerbahçe'nin 4. maçında ilk kez oynama fırsatı buldu.
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İşte Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçından kareler...
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