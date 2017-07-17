ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Fenerbahçe: 0 - Athletic Bilbao: 0 | Fenerbahçe, Athletic Bilbao ile hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı

Fenerbahçe - Athletic Bilbao hazırlık maçı 0-0 bitti

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 22:50:40

  • 1 Fenerbahçe - Athletic Bilbao hazırlık maçı 0-0 bitti
    1 | 33

    Fenerbahçe, İsviçre'de sürdürdüğü hazırlık kampı kapsamında Liga ekiplerinden Athletic Bilbao ile karşılaştı.

  • 2 Fenerbahçe - Athletic Bilbao hazırlık maçı 0-0 bitti
    2 | 33

    Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, Athletic Bilbao maçına Kameni, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail, Ozan, Josef, Dirar, Aatif, Stoch, Ahmethan ilk 11'ini sürdü.

  • 3 Fenerbahçe - Athletic Bilbao hazırlık maçı 0-0 bitti
    3 | 33

    Fenerbahçe'de Robin van Persie yerine 20 yaşındaki Ahmethan Köse'nin oynaması da dikkat çekti.

     

     

  • 4 Fenerbahçe - Athletic Bilbao hazırlık maçı 0-0 bitti
    4 | 33

    İspanya temsilcisi ise Herrerin, De Marcos, Etxeita, San Jose, Balenziaga, Vesga, Benat, Merino, Muniain, Raul Garcia, Aduriz ilk 11'i ile sahaya çıktı. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Fenerbahçe - Athletic Bilbao hazırlık maçı 0-0 bitti
    5 | 33

    Athletic Bilbao, karşılaşmanın 17. dakikasında Aritz Aduriz ile bir penaltıdan yararlanamadı. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000