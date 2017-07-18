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Fikret Orman 'Come to Beşiktaş'
FUTBOL

Fikret Orman, 'Come to Beşiktaş' tişörtü giydi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer döneminde siyah-beyazlı taraftarların sloganı haline 'Come to Beşiktaş' söyleminin tişörtünü giydi

18 Temmuz 2017 Salı, 13:27:11 Güncelleme: 13:30:05

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çin'e giden Beşiktaş'ta Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarların transfer dönemine damga vuran 'Come to Beşiktaş' sloganının tişörtünü giydi. İlk olarak Pepe'nin transferi öncesinde Beşiktaş taraftarı, Portekizli oyuncunun sosyal medya hesabına 'Come to Beşiktaş' yani 'Beşiktaş'a gel' mesajları atmıştı. Bu slogan son günlerde ise Diego Costa için kullanılıyor. Chelsea'dan ayrılacağı konuşulan İspanyol forvetin sosyal medya hesabı da siyah-beyazlı taraftarların yoğun şekilde gönderdiği 'Come to Beşiktaş' mesajlarıyla doldu. Bu sloganın tişörte dönüştürülmüş halini ise ilk olarak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman giymiş oldu.

'Come to Beşiktaş' tişörtlerinin hafta sonu Kartal Yuvası'nda satışa sunulacağı öğrenildi.

  • Fikret Orman Come to Beşiktaş
  • Come to Beşiktaş tişört
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