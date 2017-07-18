Fenerbahçe'nin yeni transferi Marko Guduric İstanbul'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Doğuş'un daha önce transferini duyurduğu Marko Guduric, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Sırp oyuncunun öğle saatlerinde İstanbul'a vardığı bildirildi. Guduric, internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'nin ne anlama geldiğini biliyorum. Türkiye'nin en büyük kulübü. Çok çalışmaya, takımla tanışmaya ve koçla birlikte olmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Marko Guduric

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