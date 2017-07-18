Kayserispor 3 transferi açıkladı

Kayserispor, Avusturya kampı öncesi transferde son olarak defansın sağına ve soluna 3 oyuncu birden aldı.



Romanya'nın CFR Cluj takımından Portekizli sağ bek Tiago Lopes, Sivasspor'dan, sarı kırmızılı takımda geçen yıl kiralık oynayan sol bek Erkan Kaş ile Samsunspor'lu sol bek Canberk Aydın'ı transfer eden Kayserispor, bu oyuncuları da bugün İstanbul'dan kalkan uçağa yetiştirip Avusturya kampına gönderdi.



Kulüp başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı kulübün yeni sezon için 16 oyuncuyu renklerine kattığını söyledi, "Sabri'nin bir türlü karar verememesi yüzünden bu transferden dün itibarıyla vazgeçerek Erkan Kaş, Tiago Jorge Olıveira Lopes ve Canberk Aydın ile sözleşme imzaladık. Kayserispor'umuz geçen sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Erkan Kaş ile 2 yıllık, geçen sezonu CFR Cluj takımında tamamlayan Tiago Lopes ile 1+1 yıllık ve Samsunspor'dan Canberk Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmelerin hem oyuncularımıza, hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Şimdilik kaydıyla transfere bir nokta koyduk" dedi.







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