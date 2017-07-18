Elazığspor 4 oyuncuyu transfer etti

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Doğu Anadolu temsilcisi, orta saha oyuncuları Jeffrey Sarpong ile Kadir Bekmezci, stoper Erman Bulucu ve kaleci Soner Şahin'in ardından 4 futbolcuyu daha renklerine bağlayarak transfer sayısını 8'e çıkardı.

Bordo-beyazlı ekip son olarak Sivasspor'dan sol bek Emre Öztürk, Konya Anadolu Selçukspor'dan sağ bek Serkan Kurtuluş, İsrail 1. Lig ekibi Ashdod'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı forvet Lucio Maranhao ve geçen sezon Danimarka 1. Lig takımlarından Randers'da oynayan Theodor Elmar Bjarnason ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.

Elazığspor Kulübü Başkanı Sedat Karataş yaptığı açıklamada, yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek adına transfer çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Süper Lig hedefini gözeterek nokta transferler yapmaya çalıştıklarını ifade eden Karataş, şunları söyledi;

''Son dönemde yaptığımız transferlerin hiçbirinde bonservis bedeli ödemedik. Yeni sezon öncesi şu ana kadar 8 oyuncu ile sözleşme imzaladık. Nokta transferler yaparak eksik gördüğümüz alanları en iyi şekilde doldurmaya çalışıyoruz. Transfer çalışmaları yurt dışı ve yurt içinde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki bir iki gün içerisinde takımımıza 10 numara dediğimiz bir forvet arkası oyuncu daha alacağız. Yurt dışından Süper Lig'de oynayan yabancı bir futbolcu ile prensipte anlaştık, Türkiye'ye çağırıp sözleşmesini imzalayacağız. Devamında bir yerli forvet daha alarak transfer çalışmalarımızı tamamlayacağız.''

Sedat Karataş, takımın birinci etap kamp çalışmalarını bugün itibarıyla tamamladığını, ikinci etap kamp çalışmalarına ise 21 Temmuz Cuma gününden itibaren başlayacağını belirterek, "İkinci etap, daha sıkı, taktiğe dayalı ve takımdaki futbolcuların birbirlerini tanımaları adına güzel bir çalışma olacak. Akabinde 3 hazırlık maçı yapacağız. 5 Ağustos'ta ise Erzurumspor ile bir kardeşlik maçı oynayacağız." ifadelerini kullandı.

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