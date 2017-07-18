Belhanda, Östersunds maçında oynayabilecek

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında İsveç'in Östersunds ekibiyle İstanbul'da karşılaşacak olan Galatasaray'a Belhanda'dan müjde geldi.

Sarı-kırmızılıların yeni sezon hazırlık kapsamında Diosgyör'la oynanan hazırlık maçında aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Cezayirli oyuncunun tedaviye yanıt verdiği öğrenildi.

Faslı yıldız, bugün Türk Telekom Stadyumunda yapılan antrenmanın tamamında Galatasaray takımı ile birlikte çalıştı. Taktik antrenmanına da katılan Belhanda ilk kez sarı kırmızılı takımla 10 günün ardından idmanın tamamında yer aldı.

Belhanda, Östersunds maçında teknik direktör Igor Tudor tarafından görev verilmesi durumunda oynayabilecek durumda durumda.

belhanda

Galatasaray - Östersunds

UEFA Avrupa Ligi 2. turu