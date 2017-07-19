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FUTBOL

Beşiktaş, 2013'ten bu yana oyuncu satışından 52 milyon Euro gelir elde etti!

18 Temmuz 2017 Salı, 21:55:00

  • 1 Beşiktaş, 2013'ten bu yana oyuncu satışından 52 milyon Euro gelir elde etti!
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    Beşiktaş, 2013 yılından bu yana 13 oyuncuyu bonservisiyle sattı, iki oyuncusunu da kiralık olarak yolladı.

  • 2 Beşiktaş, 2013'ten bu yana oyuncu satışından 52 milyon Euro gelir elde etti!
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    Siyah-beyazlılar, kiraladığı Gökhan Töre ve Filip Holosko'dan toplamda 3 milyon 550 bin Euro gelir elde etti.

  • 3 Beşiktaş, 2013'ten bu yana oyuncu satışından 52 milyon Euro gelir elde etti!
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    Bonservisiyle yollanan 13 isimden ise 48 milyon 350 bin euro gelir elde etti.

  • 4 Beşiktaş, 2013'ten bu yana oyuncu satışından 52 milyon Euro gelir elde etti!
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    İşte Beşiktaş'ın yakın dönemde para kazandığı oyuncular:

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  • 5 Beşiktaş, 2013'ten bu yana oyuncu satışından 52 milyon Euro gelir elde etti!
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    ALLAN MCGREGOR - Hull City

    BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon 750 bin Euro

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