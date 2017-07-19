FUTBOL
Beşiktaş, 2013'ten bu yana oyuncu satışından 52 milyon Euro gelir elde etti!
18 Temmuz 2017 Salı, 21:55:00 | Güncelleme: 19 Temmuz 2017 Çarşamba, 11:38:08
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Beşiktaş, 2013 yılından bu yana 13 oyuncuyu bonservisiyle sattı, iki oyuncusunu da kiralık olarak yolladı.
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Siyah-beyazlılar, kiraladığı Gökhan Töre ve Filip Holosko'dan toplamda 3 milyon 550 bin Euro gelir elde etti.
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Bonservisiyle yollanan 13 isimden ise 48 milyon 350 bin euro gelir elde etti.
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İşte Beşiktaş'ın yakın dönemde para kazandığı oyuncular:
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ALLAN MCGREGOR - Hull City
BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon 750 bin Euro
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Beşiktaş, İskoçyalı file bekçisini Rangers'tan bonservissiz şekilde transfer etmişti.
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Siyah-beyazlılarda 26 maçta forma giyen McGregor, 2013 yazında Premier Lig ekiplerinden Hull City'e transfer olmuştu.
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FILIP HOLOSKO - Çaykur Rizespor (Kiralık)
KİRALAMA BEDELİ: 550 bin Euro
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2008 yılında 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Holosko, 2014 yazında Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı.
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2015 yazında siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Slovak oyuncu, Avustralya ekiplerinden Sydney FC'nin yolunu tutmuştu.
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TANJU KAYHAN/ERKAN KAŞ - Kardemir Karabükspor
BONSERVİS BEDELLERİ TOPLAMI: 750 bin Euro
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2011 yazında Rapid Wien'den 1.05 milyon Euro karşılığında transfer edilen Tanju Kayhan Beşiktaş formasıyla 12 maça çıktı, 3 sarı kart gördü.
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Avusturyalı savunmacı, 2014 yazında Kardemir Karabükspor'a 375 bin euro karşılığında transfer oldu.
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Erkan Kaş ise altyapısından çıktığı Beşiktaş'ta 12 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
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Erkan da Tanju gibi 2014 yazında Kardemir Karabükspor'a transfer oldu. Siyah-beyazlılar, Erkan'dan 375 bin Euro kazandı.
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DEMBA BA - Shanghai Shenhua
BONSERVİS BEDELİ: 13 milyon Euro
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Temmuz 2014'te Chelsea'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Senegalli oyuncu, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu.
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Demba Ba, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 46 maça çıktı ve 28 gol 7 asistlik performans sergiledi.
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Senegalli yıldız, Temmuz 2015'te Çin Süper Ligi ekiplerinden SH Shenhua'ya 13 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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ATINÇ NUKAN - RB Leipzig
BONSERVİS BEDELİ: 6 milyon Euro
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Şubat 2006'da Küçükçekmece'den Beşiktaş altyapısına kazandırılan Atınç, 2014 yazında A Takıma çıkarıldı.
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Siyah-beyazlı formayla 2014-15 sezonunda toplamda 17 maça çıkan Atınç, 1 gol kaydetti. 23 yaşındaki stoper, o dönem Bundesliga 2'de olan RB Leipzig'e transfer oldu.
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CENK GÖNEN - Galatasaray
BONSERVİS BEDELİ: 600 bin Euro
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2010'da Denizlispor'dan 1 milyon Euro'ya transfer edilen Cenk Gönen, Beşiktaş formasını 93 maçta terletti.
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29 yaşındaki file bekçisi, 600 bin Euro bonservis bedeliyle 2015 yazında Galatasaray'a transfer oldu.
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ERSAN ADEM GÜLÜM - Hebei China Fortune
BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon Euro
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Avustralya'nın Melbourne şehrinde dünyaya gelen Ersan Adem Gülüm, 2006 yılında Manisaspor'la ülkemize adım attı.
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2010 yılında 350 bin Euro kiralama bedeliyle Beşiktaş'a kiralık olarak gelen 29 yaşındaki savunmacının bonservisi ise 2011 yazında 2 milyon Euro bedelle alındı.
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Ersan, Beşiktaş formasıyla toplamda 126 maça çıkarken attığı 3 golün yanında 2 de asist yaptı.
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JOSE SOSA - Milan
BONSERVİS BEDELİ: 7.5 milyon Euro
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Eylül 2014'te Metalsit Kharkiv'den 1.4 milyon Euro'luk bedelle kiralanan Jose Sosa, 2015 yazında 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi.
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Siyah-beyazlı formayla çıktığı 78 maçta 14 gol 23 de asist yapan Arjantinli yıldız, 2016 yazında 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Serie A ekiplerinden Milan'a transfer oldu.
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GÖKHAN TÖRE - West Ham United (Kiralık)
KİRALAMA BEDELİ: 3 milyon Euro
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2013 yazında 350 bin Euro kiralama bedeliyle Rubin Kazan'dan kadroya katılan Gökhan'ın bonservisi, 2014 yazında 4.5 milyon Euro'luk bedelle alındı.
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Beşiktaş formasıyla 111 maça çıkan Gökhan, 19 gol 28 asist yaptı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 2016 yazında 3 milyon Euro'luk kiralama bedeliyle West Ham United'a katıldı.
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ALEXIS DELGADO - Alaves
BONSERVİS BEDELİ: 400 bin Euro
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Ocak 2016'da 1 milyon 100 bin Euro'luk bonservis bedeliyle Getafe'den transfer edilen İspanyol savunmacı, Beşiktaş'ta 12 maça çıktı ve 1 gol attı.
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Alexis, Temmuz 2016'da 400 bin Euro'luk bonservis bedeliyle Alaves'e transfer oldu.
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OLCAY ŞAHAN - Trabzonspor
BONSERVİS BEDELİ: 200 bin Euro
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2012 yazında 800 bin Euro bonservis bedeliyle Kaiserslautern'den transfer edilen Olcay, Beşiktaş'ta 180 maça çıktı.
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Bu karşılaşmalarda 35 gol 34 asistlik bir performans sergileyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Ocak 2017'de 200 bin Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer oldu.
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KERİM FREI - Birmingham City
BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro
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Eylül 2013'te 3 milyon 150 bin Euro bonservis bedeliyle Fulham'dan transfer edilen Kerim, Beşiktaş'ta geçirdiği sürede 109 maça çıktı.
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109 maçta 13 gol atıp 6 asist yapan genç futbolcu, Ocak 2017'de 2 milyon 250 bin Euro'ya Birmingham City'e transfer oldu.
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RHODOLFO - Flamengo
BONSERVİS BEDELİ: 1.4 milyon Euro
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2015 yazında Gremio'dan 3.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı savunmacı, Beşiktaş formasıyla 37 maça çıktı, 2 gol kaydetti.
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Şubat 2016'da sakatlanan Rhodolfo, sahalardan yaklaşık 150 gün uzak kalmıştı. 30 yaşındaki stoper, Temmuz 2017'de 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Flamengo'ya transfer oldu.
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MARCELO - Lyon
BONSERVİS BEDELİ: 7.5 milyon Euro
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Şubat 2016'da Hannover 96'dan kiralanan Marcelo'nun bonservisi, 2016 yazında 2 milyon Euro karşılığında alındı.
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Beşiktaş'ta toplamda 61 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 5 gol kaydeden Brezilyalı savunmacı, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
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Marcelo, uzun süre gündemi meşgul eden bir transferle 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a transfer oldu.
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