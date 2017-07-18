Galatasaray, Östersunds maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Igor Tudor'un isteği üzerine antrenman, karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirildi.
Basına kapalı antrenmanda sarı-kırmızılıların, ısınma hareketleri ve topa sahip olma çalışmalarının ardından 11'e 11 taktik ağırlıklı maç oynadığı bildirildi. Antrenmanın, orta ve sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Hazırlık kampında Macaristan'ın Györ takımıyla oynanan maçta geçirdiği sakatlığın ardından tedavisi tamamlanan yeni transfer Younes Belhanda'nın antrenmanda takımla çalıştığı belirtildi.
Galatasaray'ın dün resmi sözleşme imzaladığı Brezilyalı Mariano'nun ise takımla ilk antrenmanına çıktığı duyuruldu.
Östersunds ile oynanan ilk maçta geçirdiği sakatlık sonrası ayak parmağında kırık tespit edilen Yasin Öztekin'in ise antrenmanda yer almadığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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