Lucas Leiva, Lazio'ya transfer oldu

Milan'a giden Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia'nın yerini doldurmak isteyen ve Leiva ile anlaşma sağlayan İtalyan ekibi, Lazio formalı fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştığı 30 yaşındaki futbolcuya İtalyanca ve İngilizce 'hoş geldin' dedi.

Liverpool'a 2007 yılında İspanyol teknik adam Rafael Benitez döneminde 5 milyon sterline transfer olan Leiva, İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 345 maça çıktı.

Simone Inzaghi yönetiminde İtalya'da geçen sezonu beşinci sırada tamamlayan Lazio, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

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