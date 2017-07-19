FUTBOL
Galatasaray Transfer Haberleri 19 Temmuz 2017 - Galatasaray Imbula'yı böyle transfer edecek
Galatasaray Imbula'yı böyle transfer edecek
19 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:07:14 | Güncelleme: 09:54:49
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Orta saha transferi için Giannelli Imbula’yla yıllık 1.6 milyon Euro karışılığında prensipte anlaşan Galatasaray, Stoke City’yle pazarlıklarını sürdürüyor.
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Fransız oyuncu için kiralama bedeli olarak yaklaşık 2 milyon Euro’yu gözden çıkaran Sarı-Kırmızılılar’ın, satın alma opsiyonu olarak da İngilizler’e 10 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu öğrenildi.
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Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre 2011 yazında Felipe Melo’yu Juventus’tan üst üste 2 sezon kiralayan Cimbom, daha sonra oldukça cüzi bir bedelle Brezilyalı’nın bonservisini almıştı.
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Böylece Galatasaray, Imbula transferinde de aynı taktiği uygulayıp fiyat kırarak bonservis bedelini daha da düşürmeye uğraşacak.
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ADA'DA VASAT KALDI!
Stoke City’nin geçen yıl 24 milyon Euro’ya Porto’dan aldığı Imbula, Ada’da beklentileri karşılayamadı.
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İngiliz ekibiyle 15 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, skora katkı sağlayamadı.
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FERNANDO DA GELİYOR!
Imbula’yla birlikte ortaya bir transfer daha yapmak isteyen Aslan, Manchester City’den Fernando’yu da renklerine bağlamaya çok yakın...
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İngilizler’in fiyatı 6 milyon Euro’ya düşürmesiyle harekete geçen yönetim, teklifini 5 milyon Euro’ya çıkardı.
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Kalan 1 milyonluk farkın da çözülmesiyle Brezilyalı yıldızın da Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği bildirildi.
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MELO NASIL ALINMIŞTI?
2009 yılında Juventus’un 25 milyon Euro’ya aldığı Felipe Melo 2 yıl sonra Galatasaray’a 1.5 milyona kiralanırken, opsiyonu 13 milyon Euro olarak belirlendi.
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Ertesi yıl ‘Pitbull’u bir kere daha kiralayan Aslan, bu defa da 1.75 milyon ödedi ve opsiyon olarak 6.5 milyon Euro’yu gözden çıkardı.
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Ancak Sarı-Kırmızılılar 3. yıl Melo’yu 3.75 milyon Euro’ya satın aldı.
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OLIVERA GALATASARAY'DA!
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, geleceğe yatırım yapmayı da ihmal etmiyor.
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Uruguay 2. Ligi’nde mücadele eden Atenas’tan Mathias Olivera transferini bitiren Sarı-Kırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncuyu dün sağlık kontrolünden geçirdi.
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Altyapıya yönelik alındığı öğrenilen Uruguaylı sol bekin, idmanlarda iyi performans göstermesi halinde A takım forması da giyebileceği ifade edildi.
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Bu transferin dışında Carole’ün performansından memnun olmayan teknik direktör Igor Tudor’un raporuyla Sarı-Kırmızılılar’ın, ilk 11’de doğrudan oynayabilecek bir sol bek için arayışlara devam ettiği bildirildi.
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Sezon arasında Uruguay 1. Ligi takımlarından National Club’tan Atenas’a transfer olan Olivera, iki takımın da yalnızca akademisinde forma giyebildi.
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Uruguay U20 Milli Takımı’ndaki performansıyla Sarı-Kırmızılılar’ın ilgisini çeken genç oyuncu, geçen sezon A takım düzeyindeki hiçbir maçta forma giyemedi.
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YİNE YENİDEN JASON DENAYER
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, eski oyuncusu Jason denayer’i yeniden gündemine aldı.
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Bonservisi M.City’de olan 22 yaşındaki Belçikalı savunmacının kiralanması için harekete geçildiği öğrenildi.
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Denayer, 2015-16’da kiralık geldiği Aslan’da gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanmıştı.