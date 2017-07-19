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FUTBOL

Galatasaray Transfer Haberleri 19 Temmuz 2017 - Galatasaray Imbula'yı böyle transfer edecek

Galatasaray Imbula'yı böyle transfer edecek

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:07:14

  • 1 Galatasaray Imbula'yı böyle transfer edecek
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    Orta saha transferi için Giannelli Imbula’yla yıllık 1.6 milyon Euro karışılığında prensipte anlaşan Galatasaray, Stoke City’yle pazarlıklarını sürdürüyor.

  • 2 Galatasaray Imbula'yı böyle transfer edecek
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    Fransız oyuncu için kiralama bedeli olarak yaklaşık 2 milyon Euro’yu gözden çıkaran Sarı-Kırmızılılar’ın, satın alma opsiyonu olarak da İngilizler’e 10 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu öğrenildi.

  • 3 Galatasaray Imbula'yı böyle transfer edecek
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    Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre 2011 yazında Felipe Melo’yu Juventus’tan üst üste 2 sezon kiralayan Cimbom, daha sonra oldukça cüzi bir bedelle Brezilyalı’nın bonservisini almıştı.

  • 4 Galatasaray Imbula'yı böyle transfer edecek
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    Böylece Galatasaray, Imbula transferinde de aynı taktiği uygulayıp fiyat kırarak bonservis bedelini daha da düşürmeye uğraşacak.

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  • 5 Galatasaray Imbula'yı böyle transfer edecek
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    ADA'DA VASAT KALDI!

    Stoke City’nin geçen yıl 24 milyon Euro’ya Porto’dan aldığı Imbula, Ada’da beklentileri karşılayamadı.

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