UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 takım üst tura yükseldi

İkinci ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından Astana, Vardar, BATE Borisov, Karabağ, Hafnarfjordur, Rijeka ve Partizan takımları tur atlayan taraf oldu.

Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Astana (Kazakistan) - Spartaks Jurmala (Letonya) (1-0) (1-1)

Vardar (Makedonya) - Malmö (İsveç) (1-1) (3-1)

Alashkert (Ermenistan) - BATE Borisov (Belarus) (1-1) (1-3)

Samtredia (Gürcistan) - Karabağ (Azerbaycan) (0-5) (0-1)

Vikingur Gota (Faroe Adaları) - Hafnarfjordur (İzlanda) (1-1) (0-2)

The New Saints (Galler) - Rijeka (Hırvatistan) (0-2) (1-5)

Buducnost (Karadağ) - Partizan (Sırbistan) (0-2) (0-0)

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