Barcelona'dan Neymar açıklaması - Neymar PSG'ye transfer olacak mı?

Paris Saint-Germain'in, Barcelona'nın yıldızı Neymar'ı sözleşmesindeki 222 milyon euro'luk serbest kalma maddesini karşılayarak kadrosuna katmak için harekete geçtiği yönündeki haberler, dünya futbol gündemine bomba gibi düşmüştü. İddialar hakkında Barcelona cephesinden ilk açıklama başkan yardımcısı Jordi Mestre'den geldi.
Mestre, yıldız oyuncunun Barcelona'da kalma olasılığını yüzde 200 olarak gösterdi. Mestre, iddiaların aksine Paris Saint-Germain yönetiminin de Neymar ile ilgilenmediğini savundu.
Fransız L'equipe gazetesi de benzer bir haberle okuyucularının karşısına çıktı. L'equipe’e göre Paris Saint-Germain'li yetkililer olası Neymar transferi için "ütopik" nitelemesinde bulundu.
Gazeteye konuşan bir kulüp yetkilisi, "Geçen sezon Neymar'ı transfer etmeye çalışmış ve olumsuz yanıt almıştık. Bir daha aynı gösteriyi sergilemeye niyetimiz yok. Gerçekçi olmalı ve enerjimizi diğer transferler için harcamalıyız" ifadelerini kullandı.
NEYMAR DA KONUŞTU: BARCELONA'DA MUTLUYUM
Barcelona'daki durumuyla ilgili Goal'e konuşan Neymar ise, ''Burada çok mutluyum. Burada geçirdiğim son sezonum, benim en iyi sezonumdu. Şehre ve takıma daha çok adapte oldum. Bu durum, bir futbolcunun performansına da doğrudan etki ediyor'' şeklinde ifadelerde bulundu.
Yeni sezonda daha iyi çalışmak zorunda olduklarını da söyleyen Neymar, ''Geçen sezon istediğimiz kupaları alamamamıza rağmen en rahat hissettiğim sezondu. Çok iyi maçlar çıkarttık ve iyi işler başardık. Şimdi, yeni sezon için daha iyi hazırlanmamız gerekiyor'' dedi.
LÜKS ARAÇLAR, VİLLA, JET VE OTEL HİSSELERİ
PSG’nin Neymar’a sunduğu iddia edilen teklif de çok konuşuldu... Kulüp sahibi Al Khelaifi’nin, yıllık 30 milyon Euro’dan 5 senelik 150 milyon Euro’nun yanı sıra; 1 villa, 3 lüks araç, 1 özel jet ve bazı otellerinden hisse önerdiği öne sürülmüştü.
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Misafir 7 dakika önceBu kadar insan acliktan ölsün, sizde 90 dk lık zevk için katrilyonlar harcayın... İnsanlığın kocaman ayıbı...00
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Misafir 26 dakika öncevicdansız arap ! ortadoğuda bir sürü arap katlediliyor ve evinden oluyor sen çıkmış brezilyalı bir kefereye 222 milyon euro ve dünyanın mülkünü teklif ediyorsun , yazıklar olsun sana.30
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Misafir 45 dakika önceFutbol = uyuşturcu00