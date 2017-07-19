Beşiktaş Schalke maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında 2'nci hazırlık maçına çıkacak olan Beşiktaş, Almanya ekibi Schalke 04 ile Çin'de karşı karşıya gelecek. Çin'in Zhuhai kentinde oynanacak karşılaşmada yeni transfer Pepe, Quaresma, Talisca ve Gökhan Gönül yer almayacak. Peki, Beşiktaş - Schalke 04 hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - SCHALKE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci maçına Almanya takımı Schalke 04 karşısında çıkacak. Beşiktaş - Schalke 04 hazırlık maçı 19 Temmuz Çarşamba günü TSİ 15.00'te başlayacak. Zhuhai Sports Center'de oynanacak karşılaşma D Smart'ın Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ÇİN İŞKENCESİ

Beşiktaş'ın Çin seyahati oldukça sıkıntılı başladı... Siyah-Beyazlılar, önceki gece Atatürk Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla yaklaşık 11 saat yolculuk yaparak Guangzhou şehrine ulaştı. takımın pasaport kuyruğunda da 1 saat beklemesi yorgunluğun 2 kat artmasına ve sinirlerin gerilmesine sebep oldu. Beşiktaş kafilesi pasaport bekleyişinin ardından bu kez de çıkışta otobüslere ulaşmak için 1 kilometrelik yolu çok yoğun bir nem altında yürümek zorunda kaldı ve alandan 1.5 saatte ancak ayrılabildi. takım kalacağı otele gitmek için bir de 3 saatlik kara yolculuğu yapınca seyahat 18 saati buldu. Öte yandan daha önce Çin’e gitmeyi uygun bulmadığını belirten Güneş’in sinirli hali dikkatlerden kaçmadı.

'COME TO BEŞİKTAŞ'

Çin'de bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer döneminde taraftarların sloganı haline gelen ‘Come to Beşiktaş’ (Beşiktaş’a gel) söyleminin tişörtünü giydi. ‘Come to Beşiktaş’ tişörtlerinin hafta sonu Kartal Yuvası’nda satışa sunulacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

2016-2017 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk maçta Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş, 19 Temmuz'da oynanacak Schalke 04 karşılaşmasının ardından 25 Temmuz'da Valladolid, 27 Temmuz'da Las Palmas, 5. ve son maçını ise 30 Temmuz'da Real Betis ile oynayacak.

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