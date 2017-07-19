Van Büyükşehir Belediyespor'un hedef şampiyonluk

TFF 3. Lig 2. Gurupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonun ilk kampını tamamlayarak bugün Erzurum'a gidiyor.



Sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da start veren Van Büyükşehir Belediyespor, Van'daki tesislerinde gerçekleştirdiği 10 günlük kampın ardından 20 günlük kamp için bugün Erzurum'a gitmek üzere yola çıkıyor. Erzurum kampı öncesinde İHA muhabirine konuşan Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Abdullah Çalım, Teknik Direktör Erdoğan Yılmaz ve futbolcular, 10 günlük Van kampı ve 20 günlük Erzurum kampı ile ilgili beklentilerini anlattı.



Erzurum kampı öncesi takımla ilgili son durumu değerlendiren Başkan Çalım, "Kampımızın ilk etabı 8 Temmuz'da başladı. Bu etapta hocamız ve oyuncularımız hazır bulundular. İkinci etap kampımız Erzurum'da başlayacak. Bu da iki devde şeklinde ve 10'ar günlük olacak. Buradaki kampımız oldukça iyi geçti. Eksikliklerimiz tamamlamak için de arayışlarımız sürüyor. Yeni bir takımız, iyi bir takımız ve hedefimize ilerliyoruz. Erzurum'daki kampımızda oradaki takımlarla özel maçlarımız olacak. O etabı da tamamlayıp ilimize döneceğiz" dedi.



Takım olarak başaracaklarına inandıklarını ifade eden Çalım, transferlerin devam edeceği mesajını da vererek, herkesten destek istedi. 10 günlük Van kampının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Teknik Direktör Erdoğan Yılmaz da hazırlık dönemini rakip takımlara göre daha uzun tuttuklarını belirterek, "Burada hem genç arkadaşlarımızı görmek hem de kampa gelirken yazı hazırlıklı geçiren sporcularımızla hazırlıkları daha az olan sporcularımızı buradaki kamp sürecinde dengelemiş olduk. Erzurum kampımızla birlikte de artık hazırlık maçlarımız oynamaya başlayacağız" şeklinde konuştu.













"EKİM AYINA DOĞRU GERÇEK FORMUMUZU YAKALACAĞIZ"

Erzurum kampı ile ilgili de bilgi veren Erdoğan, kampın 10'a günlük iki etap şeklinde olacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Birinci etapta biraz daha hazırlık ağırlıklı, ikinci etapta daha maç yoğunluklu olacak. Hemen hemen şu an 15 kişinin üzerindeyiz. Oyuncu sayımızı 20'ye tamamlayabiliriz. Geçen yıldan çok farklı, hedefi de farklı olan tamamıyla kadrosunun yenilendiği takımımız oluşuyor. Lig başlamadan bu süreci tamamlayabilirsek iyi olacak. Ligin ilk haftasıyla kalitemizi de ortaya koyarak, Ekim ayına doğru gerçek formumuzu yakalayacağımızı düşünüyorum."



"GÜZEL BİR LİG BİZİ BEKLİYOR"

Taraftar açısından hem güzel hem de tehlikeli bir süreç yaşadıklarını ifade eden Yılmaz, "Beklenti çok yüksek. İnsanlar bizim herkesi ezip geçeceğimizi düşünüyor. Ama bu hiç olmayacak. Ona çok hazırlanmayalım. Maalesef, diğer takımlar karşımızda çok dirençli oynayacak. İlk etabı kazanabilsek çok güzel olur. Ama çok zorlu rakiplerimiz de var. Yeni bir takımız ama biz kendimize de güveniyoruz. Herkesle baş edeceğiz. Hepsinden de daha iyi duruma gelmeye çalışacağız. Güzel bir lig bizi bekliyor diye düşünüyorum" diye konuştu.







"EMİN ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAMEDECEĞİZ"

Futbolculardan Zafer Özden de gerek taraftarın gerekse yönetimin büyük bir beklentisi olduğunu ifade ederek, "Gelip buraları gördükten sonra Van'ın buraları hak etmediğine şahit olduk. İlk etabımız çok iyi geçti. Yükleme dönemindeydik. Çok şükür sakatlık geçmedi. İkinci etap Erzurum'da daha çok hazırlık maçları yapacağız. Orayı da inşallah sakatlık olmadan geçirdikten sonra emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Burada hazırlık sürecini anlattıklarını anlatan Fahrettin Bıyıklı da takım olarak iyi gittiklerini hedeflerine ulaşmak için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Buradaki uyum ve arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu ifade eden Tahir Kurtuluş ise,

"Yeni bir takım olmamıza rağmen arkadaşlık üst seviyede, kaptanlarımızla çok iyi anlaşıyoruz. Onların yaklaşımları çok iyi, antrenmanlarımızı sakatlık yaşamadan tamamlamış durumdayız. İki etabımız daha var şer şey güzel gidiyor. Taraftarımız beklenti içerisinde Van spor camiası ve taraftarı da başarıya aç, bizler de açız. Başarı için buraya geldik" diye konuştu.



"HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Takımda güzel bir uyum olduğunu ve yeni transferlerle iyi bir arkadaşlık ortamı kurduklarını aktaran Onur Bilgin, "İnşallah bunu lige de yansıtıp iyi başlayarak Van Büyükşehir Belediyespor'u hedeflediği yere taşımak istiyoruz. Burada bir hedef var. Burada şampiyonluk var. Burası süper lig oynamış ve buna hasret kalmış bir takım inşallah istediğimiz yere geliriz. Hedef şampiyonluk " ifadelerini kullandı.

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