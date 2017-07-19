Trabzonspor'dan telif açıklaması

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bundan sonra resmi iletişim mecralarından paylaşılacak video ve fotoğrafları izinsiz kullanan internet sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Bununla beraber, kullanım hakkı yalnızca kulübümüze ait olan resmi logomuzu izinsiz kullanan sosyal medya platformlarına karşı da gerekli yasal süreç başlatılacaktır. Taraftarlarımızdan kulübümüzün onaylı resmi iletişim kanallarını takip etmelerini önemle rica ederiz."

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