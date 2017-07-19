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Trabzonspor
FUTBOL

Trabzonspor'dan telif açıklaması

Trabzonspor Kulübü, resmi iletişim mecralarından paylaştığı içeriklerin telifli olduğunu ve bunların izinsiz kullanılması durumunda yasal işlemin başlatılacağını duyurdu

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 22:05:26 Güncelleme: 22:07:27

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bundan sonra resmi iletişim mecralarından paylaşılacak video ve fotoğrafları izinsiz kullanan internet sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bununla beraber, kullanım hakkı yalnızca kulübümüze ait olan resmi logomuzu izinsiz kullanan sosyal medya platformlarına karşı da gerekli yasal süreç başlatılacaktır. Taraftarlarımızdan kulübümüzün onaylı resmi iletişim kanallarını takip etmelerini önemle rica ederiz."

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