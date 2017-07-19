FUTBOL
Fenerbahçe hazırlık maçı - Fenerbahçe: 1 - Monaco: 1 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe: 1 - Monaco: 1 | MAÇ SONUCU
19 Temmuz 2017 Çarşamba, 22:17:35 | Güncelleme: 23:23:03
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1
1
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14
Fenerbahçe, hazırlık maçında Monaco ile karşılaştı.
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2
2
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14
Fenerbahçe karşılaşmaya, Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Alper Potuk, Josef de Souza, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Robin van Persie 11'iyle başladı.
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3
3
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14
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Carlos Kameni ise yedek kulübesinde yer aldı.
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4
4
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14
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
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5
5
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14
Karşılaşmanın ikinci yarısında ilk gol Monaco'dan geldi.
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6
6
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14
Fransız ekibi, 53. dakikada Thomas Lemar'ın golüyle 1-0 öne geçti.
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7
7
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14
Sağ kanattan yapılan ortada Volkan Demirel kalesini terk etti ancak topu kontrol edemedi, direkten dönen topu Lemar boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi.
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8
8
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14
Fenerbahçe'nin beraberlik golü, 75. dakikada oyuna giren Miroslav Stoch'dan geldi.
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9
9
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14
Sarı-lacivertliler, Slovak futbolcunun oyuna girdikten 3 dakika sonra attığı golle beraberliği yakaladı.
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10
10
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14
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.
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11
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12
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13
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14