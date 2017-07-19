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Fenerbahçe hazırlık maçı - Fenerbahçe: 1 - Monaco: 1 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe: 1 - Monaco: 1 | MAÇ SONUCU

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 22:17:35

  • 1 Fenerbahçe: 1 - Monaco: 1 | MAÇ SONUCU
    1 | 14

    Fenerbahçe, hazırlık maçında Monaco ile karşılaştı.

  • 2 Fenerbahçe: 1 - Monaco: 1 | MAÇ SONUCU
    2 | 14

    Fenerbahçe karşılaşmaya, Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Alper Potuk, Josef de Souza, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Robin van Persie 11'iyle başladı.

  • 3 Fenerbahçe: 1 - Monaco: 1 | MAÇ SONUCU
    3 | 14

    Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Carlos Kameni ise yedek kulübesinde yer aldı.

  • 4 Fenerbahçe: 1 - Monaco: 1 | MAÇ SONUCU
    4 | 14

    Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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  • 5 Fenerbahçe: 1 - Monaco: 1 | MAÇ SONUCU
    5 | 14

    Karşılaşmanın ikinci yarısında ilk gol Monaco'dan geldi.

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