Aykut Kocaman: "Eljif ve Isla katkı sağlayacaklar"

İyi bir kamp dönemini geride bıraktıklarını dile getiren Stoch “İkinci yarıda oyuna girdik ve işimizi yapmaya çalıştık. İyi bir şekilde oyuna girdiğimizi düşünüyorum ve maçı değiştirdik. Golü atmayı başardım ve ikinci golü de atabilirdik. İyi bir kamp dönemini geride bıraktık. Şimdi Avrupa Ligi maçımız var ve hazır olup olmadığımızı göreceğiz.” dedi.



Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden Miroslav Stoch “Umarım golleri atmaya devam ederim. Ben hep aynısını, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Burada mı olurum, olmaz mıyım bilmiyorum ama her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum.” şeklinde konuştu.



Antrenmanların dışında da şut çalışması yaparak kendini geliştirmeye çalıştığını ifade eden Stoch, “Bazen antrenmanın içinde şut çalışmaları oluyor. Onun dışında antrenman sonunda bu çalışmayı yapmak istiyorsanız, kendiniz için çalışıyorsunuz. Ben de kendimi iyi hissettiğim zaman şut çalışması yapıyorum ve bu şekilde kendimi geliştirmeye çalışıyorum” dedi.

MEHMET TOPAL'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçeli Mehmet Topal ise karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Marsilya maçında dizime darbe geldi. Ufak bir ödem var. Riske atmak istemedik, önemli bir şey değil. Bence çok olumlu bir kamp dönemi geçirdik. Eksiklerimizi gördük, bu yönde çalışmalar yaptık. Yoğun idman temposu ve maçlarla geçti kamp. İyi işler yaptık. Bütün takım arkadaşlarım iyi çalıştı. Bunun karşılığını almak istiyoruz. Hocamız nerede görev verirse orada elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Aykut Hoca'nın kendine özgü bir sistemi var. Bunu takıma aşılamaya çalışıyor. bu yönde olumlu şekilde gidiyoruz. Maçlar başlayınca bunun etkisini göreceğimizi umuyorum. 'Takımın şurası eksik, burası eksik' demek bana düşmez. Takımın patronu var; o da Aykut Hoca'dır. Biz oyuncular olarak sahada en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.