Aykut Kocaman: "Eljif ve Isla katkı sağlayacaklar"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman Monaco'yla oynanan hazırlık maçı sonrası, genç oyuncu Eljif ve Mauricio Isla transferlerini değerlendirirken, "Eljif ve Isla aramıza katılacak. Katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Eljif, daha genç bir oyuncu, beklentiler yüksek. Isla, transferi gerçekleşirse, uluslararası arenada 1. sınıf oyunculardan bir tanesi, standartı yüksek. Katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.
Takımdan ayrılacak isimleri düşünmediğini kaydeden Kocaman, "Şu anda kadro derinliğimiz zaten yok. Önce bir kadroyu tamamlayıp, sonra ayrılacakları düşünmekte fayda var. Birkaç oyuncuyu ayırma lüksümüz olduğunu söyleyemem" ifadelerini kullandı.
"TAKIM 1,5-2 AY SONRA HAZIR OLUR"
Takımın henüz beklediği seviyede olmadığını vurgulayan teknik adam, "Takımın istediğim seviyeye geldiğini söylemek iyimserlik olur. Geleceğini umuyorum. İlk 1 hafta ana kadrodaki oyuncular yoktu aramızda. Bir şeyleri oturtma, Monaco'da gördüğümüz saha içi organizasyonu oturtma döneminde onlar yoktu. Maç aralarında çok antrenman yapılmıyor, oyuncuları diğer maça hazırlama dönemiyle geçiyor. Belki 1,5-2 ay daha sürecek bu iş. Kervanı yolda düzeltme şeklinde geçecek. Bugün için bu takım hazır, iyi şeklinde konuşmanın anlamı yok. Hazır olacağını ve düzeltmelerle gideceğimizi söylemek mümkün" diye konuştu.
STOCH: "HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"
Monaco karşısında Fenerbahçe'nin beraberlik golünü kaydeden Miroslav Stoch, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İyi bir kamp dönemini geride bıraktıklarını dile getiren Stoch “İkinci yarıda oyuna girdik ve işimizi yapmaya çalıştık. İyi bir şekilde oyuna girdiğimizi düşünüyorum ve maçı değiştirdik. Golü atmayı başardım ve ikinci golü de atabilirdik. İyi bir kamp dönemini geride bıraktık. Şimdi Avrupa Ligi maçımız var ve hazır olup olmadığımızı göreceğiz.” dedi.
Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden Miroslav Stoch “Umarım golleri atmaya devam ederim. Ben hep aynısını, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Burada mı olurum, olmaz mıyım bilmiyorum ama her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum.” şeklinde konuştu.
Antrenmanların dışında da şut çalışması yaparak kendini geliştirmeye çalıştığını ifade eden Stoch, “Bazen antrenmanın içinde şut çalışmaları oluyor. Onun dışında antrenman sonunda bu çalışmayı yapmak istiyorsanız, kendiniz için çalışıyorsunuz. Ben de kendimi iyi hissettiğim zaman şut çalışması yapıyorum ve bu şekilde kendimi geliştirmeye çalışıyorum” dedi.
MEHMET TOPAL'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Fenerbahçeli Mehmet Topal ise karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Marsilya maçında dizime darbe geldi. Ufak bir ödem var. Riske atmak istemedik, önemli bir şey değil. Bence çok olumlu bir kamp dönemi geçirdik. Eksiklerimizi gördük, bu yönde çalışmalar yaptık. Yoğun idman temposu ve maçlarla geçti kamp. İyi işler yaptık. Bütün takım arkadaşlarım iyi çalıştı. Bunun karşılığını almak istiyoruz. Hocamız nerede görev verirse orada elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Aykut Hoca'nın kendine özgü bir sistemi var. Bunu takıma aşılamaya çalışıyor. bu yönde olumlu şekilde gidiyoruz. Maçlar başlayınca bunun etkisini göreceğimizi umuyorum. 'Takımın şurası eksik, burası eksik' demek bana düşmez. Takımın patronu var; o da Aykut Hoca'dır. Biz oyuncular olarak sahada en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Misafir 21 dakika öncebiz volkani seyretmeye mecburmuyuz. her golde hatali00