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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu
FUTBOL

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 10 takım bir üst tura yükseldi

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından 10 takım tur atladı

20 Temmuz 2017 Perşembe, 00:35:19 Güncelleme: 00:37:45

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 10 takım bir üst tura yükseldi.

İkinci ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından APOEL, Rosenborg, Kopenhag, Sheriff, Ludogorets, Maribor, Salzburg, Celtic, Legia Varşova ve Hapoel Beer Sheva takımları tur atladı.

Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Dudelange (Lüksemburg) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1) (0-1)
Rosenborg (Norveç) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) (1-1) (2-1)
Kopenhag (Danimarka) - Zilina (Slovakya) (3-1) (1-2)
Kukesi (Arnavutluk) - Sheriff (Moldova) (0-1) (2-1)
Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya) (1-2) (4-1)
Maribor (Slovenya) - Zrinjski (Bosna Hersek) (2-1) (1-1)
Salzburg (Avusturya) - Hibernians (Malta) (3-0) (3-0)
Celtic (İskoçya) - Linfield (Kuzey İrlanda) (2-0) (4-0)
Legia Varşova (Polonya) - Mariehamn (Finlandiya) (3-0) (6-0)
Honved (Macaristan) - Hapoel Beer Sheva (İsrail) (1-2) (2-3)

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