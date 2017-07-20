Trabzonspor Sosa'nın peşini bırakmıyor

Trabzon, Jose Sosa’ya Bordo-Mavili formayı giydirmeye kararlı. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, Kucka transferi sonrası Milan ile sıcak ilişkiler kuran yönetimin, İtalyan devinden Arjantinli yıldız için onay aldığı öğrenildi. İlk planda Trabzon’a sıcak bakmayan Sosa’nın da, Kucka ile konuştuktan sonra olumlu bir tablo sergilediği ve teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın da olumlu rapor verdiği Sosa transferinde mutlu sona yaklaşan Trabzonlu yetkililer, 32 yaşındaki ‘maestro’dan yeşil ışık gelince temaslarını hızlandırdı. Başkan Muharrem Usta’nın da kesenin ağzını açtığı ve eski Beşiktaşlı yıldıza 3 yıllık teklif yaptığı belirtildi. Milan ile pazarlıkların sürdüğü ve transferin 1 hafta içerisinde sonuçlanacağı kaydedildi.

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