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FUTBOL

Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş Babacar'da sona yaklaştı

Beşiktaş Babacar'da sona yaklaştı

20 Temmuz 2017 Perşembe, 01:37:40

  • 1 Beşiktaş Babacar'da sona yaklaştı
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    Forvet arayışlarını sürdüren ve belirlenen isimler üzerinden hareket eden Beşiktaş, Khouma Babacar transferinde mutlu sona çok yakın...

  • 2 Beşiktaş Babacar'da sona yaklaştı
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    Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, Vincent Aboubakar konusunda istediğini alamayan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in de daha önce ismini açıkladığı Babacar için Fiorentina Kulübü ile görüşmesi için menajer Ahmet Bulut’a tam yetki verdi.

  • 3 Beşiktaş Babacar'da sona yaklaştı
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    Önceki gün İtalya’ya giden ve Fiorentina yetkilileri ile masaya oturan Bulut, 4.5 milyon Euro’luk teklifini resmen iletti.

  • 4 Beşiktaş Babacar'da sona yaklaştı
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    Çizme ekibinin bu teklifin biraz daha artırılmasını istediği öğrenilirken, aradaki bu ufak detayın giderilmesiyle Babacar transferinin resmen açıklanmasının beklendiği belirtildi.

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  • 5 Beşiktaş Babacar'da sona yaklaştı
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    Ahmet Bulut’un, Senegalli golcü ile birlikte Türkiye’ye dönmesi beklenirken, Babacar’ın artık yeni sezonda Kartal’ın yeni golcüsü olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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