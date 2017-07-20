Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş Babacar'da sona yaklaştı

Forvet arayışlarını sürdüren ve belirlenen isimler üzerinden hareket eden Beşiktaş, Khouma Babacar transferinde mutlu sona çok yakın...
Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, Vincent Aboubakar konusunda istediğini alamayan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in de daha önce ismini açıkladığı Babacar için Fiorentina Kulübü ile görüşmesi için menajer Ahmet Bulut’a tam yetki verdi.
Önceki gün İtalya’ya giden ve Fiorentina yetkilileri ile masaya oturan Bulut, 4.5 milyon Euro’luk teklifini resmen iletti.
Çizme ekibinin bu teklifin biraz daha artırılmasını istediği öğrenilirken, aradaki bu ufak detayın giderilmesiyle Babacar transferinin resmen açıklanmasının beklendiği belirtildi.
Ahmet Bulut’un, Senegalli golcü ile birlikte Türkiye’ye dönmesi beklenirken, Babacar’ın artık yeni sezonda Kartal’ın yeni golcüsü olmasına kesin gözüyle bakılıyor.