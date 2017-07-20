‘Romalı Cengiz’ler bu tarladan çıkıyor

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Barcelonalı Arda Turan’ı bile geride bırakıp 15 milyon Euro bedelle Romalı olan 20 yaşındaki genç yıldızı yetiştiren Altınordu Futbol Kulübü, kurduğu futbol meslek okulu sayesinde genç yeteneklere sadece futbolu değil hayatı da öğretiyor.