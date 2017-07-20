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FUTBOL

‘Romalı Cengiz’ler bu tarladan çıkıyor

20 Temmuz 2017 Perşembe, 04:21:43

  • 1 ‘Romalı Cengiz’ler bu tarladan çıkıyor
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    İtalya’nın Roma Kulübü’ne rekorla transfer olan Medipol Başakşehirli genç futbolcu Cengiz Ünder’in inanılmaz hikâyesi şaşırttı. 

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    Barcelonalı Arda Turan’ı bile geride bırakıp 15 milyon Euro bedelle Romalı olan 20 yaşındaki genç yıldızı yetiştiren Altınordu Futbol Kulübü, kurduğu futbol meslek okulu sayesinde genç yeteneklere sadece futbolu değil hayatı da öğretiyor.

  • 3 ‘Romalı Cengiz’ler bu tarladan çıkıyor
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    ‘SADECE FUTBOL DEĞİL’

    Futbol yetenekleriyle okula kabul edilen 14-19 yaş grubundaki gençler, her sabah ilk iş pencerelerinin önündeki çiçekleri sulayarak güne başlıyor. 

     

  • 4 ‘Romalı Cengiz’ler bu tarladan çıkıyor
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    Ardından ahıra giden öğrenciler; keçi, tavuk, inek ve koyun gibi hayvanlarla ilgilenip süt sağıyor. 

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  • 5 ‘Romalı Cengiz’ler bu tarladan çıkıyor
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    Daha sonra da tarlada kendi ektikleri domates, biber, patlıcan ve kavunların hasadını yapıyor.

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