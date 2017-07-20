Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yaklaşık iki saat süren idman, sporcuların şut çalışmasının ardından sona erdi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Sağlam, kamp çalışmalarına ara vermeden devam ederken takım için takviye çalışmalarının da olduğuna değinen Sağlam, şöyle konuştu:



"Takıma yeni katılan arkadaşlarımız oluyor, bunun yanında 3-4 mevkideki oyuncu ihtilacımız hala devam ediyor. Bunları da en kısa zamanda gidermeye çalışacağız. Çalışmalar gayet güzel gidiyor, herhangi bir sakatlanma yok. Bize mutluluk veren bu. Tüm oyuncularımız sağlıklı bir şekilde istekli ve arzulu bir biçimde antrenmanları sürdürüyor."

ertuğrul sağlam

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