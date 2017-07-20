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Evkur Yeni Malatyaspor
FUTBOL

Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor, yoğun sis ve yağış altında çalıştı. Teknik direktör Ertuğrul sağlam oyuncu arayışlarının sürdüğünü söyledi

20 Temmuz 2017 Perşembe, 09:32:52 Güncelleme: 09:55:47

Yaklaşık iki saat süren idman, sporcuların şut çalışmasının ardından sona erdi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Sağlam, kamp çalışmalarına ara vermeden devam ederken takım için takviye çalışmalarının da olduğuna değinen Sağlam, şöyle konuştu:

"Takıma yeni katılan arkadaşlarımız oluyor, bunun yanında 3-4 mevkideki oyuncu ihtilacımız hala devam ediyor. Bunları da en kısa zamanda gidermeye çalışacağız. Çalışmalar gayet güzel gidiyor, herhangi bir sakatlanma yok. Bize mutluluk veren bu. Tüm oyuncularımız sağlıklı bir şekilde istekli ve arzulu bir biçimde antrenmanları sürdürüyor."

  • ertuğrul sağlam
  • EVKUR Yeni Malatyaspor
  • süper lig
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