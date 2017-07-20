Beşiktaş'ın 10 numarası Talisca oldu

Siyah-beyazlılarda Olcay Şahan’dan boşalan 10 numarayı yeni sezonda kimin giyeceği merak konusu olmuştu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre adaylar Oğuzhan ve Tolgay’ın, Schalke maçına eski forma numaraları ile çıkmaları, ‘10 numara’nın Talisca’ya verileceği şeklinde yorumlandı.

Brezilyalı da, sosyal medyada ‘T10’ ifadesini kullanarak bu konuda mesaj vermişti.

12 BİN SEYİRCİ

Çin'de yaşayan gurbetçiler ve Çinli futbolseverler Schalke maçına ilgi gösterdi. 38 bin kişilik Zhuhai Sport Centre’da 12 bin biletli seyirci mücadeleyi takip etti. Kafilenin kaldığı otel önünde coşkulu bir kalabalık oluşturan siyah-Beyazlı taraftarlar, futbolcuları stada tezahüratlarla yolladı.

"FAZLA STOPER YOK MASKOTU VERELİM!"

Maç öncesi Beşiktaşlı taraftarlar, stoperlerinden birini Kartal’a vermesi için Schalke’nin Twitter hesabını mesaj yağmuruna tuttu. Alman ekibinden esprili bir yanıt geldi.

Kulüp maskotu ‘Erwin’in resmi paylaşılan mesajda, “Birçok arkadaş sorduğu için: Maalesef fazladan stoperimiz yok ama bizim kardeşimiz erwin bu aralar çok hırslı idmanlarda” ifadeleri kullanıldı.

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