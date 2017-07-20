FUTBOL
Galatasaray Transfer Haberleri (20 Temmuz 2017)
20 Temmuz 2017 Perşembe, 10:31:46 | Güncelleme: 10:46:25
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VOLKAN ŞEN BEKLETİLİYOR
Volkan Şen-Galatasaray flörtünde mutlu son yakın. Tarafların, 2+1 yıllık sözleşmede el sıkıştığı öğrenildi. Taraftar tepkisinden çekinin sarı kırmızılı yönetim, Feghouli transferini açıklar açıklamaz, milli oyuncunun da transferini duyuracak. Galatasaray’da yıllık 1,5 milyon Euro kazanacağı öğrenilen Volkan’a bonservisi elinde olduğu için 1 milyon Euro da imza parası verilecek. Sinan Gümüş’ü Benfica’ya satmak üzere olan, Yasin’in sözleşmesini uzatmayan ve birçok yerli oyuncusuyla yollarını ayıran Galatasaray, Türk pasaportlu takviye için Şen’de karar kıldı. (Sabah)
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ESKİ FENERLİ CİMBOM'A
Aslan, Malaga'ya giden Cenk Gönen'in alternatifini Bursaspor'da buldu. Galatasaray, yeşil-beyazlı kulüpte forma giyen Mert Günok için girişimlere başladı. Bursaspor ile temasa geçen Cimbom'un 28 yaşındaki eldiven ile de el sıkışmak üzere olduğu gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Bursaspor ile sadece kupa maçlarında forma giyen Mert, toplamda 8 kez sahaya çıktı. Fenerbahçe A2 takımında yetişip A takıma yükselen file bekçisi, uzun yıllar Volkan Demirel'in arkasında bekledi. Mert, 2 yıl önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
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LUCAS MOURA BOMBASI
Uçakları arka arkaya indiren sarı-kırmızılı kulübün bir yıldız transferi için daha kolları sıvadığı belirtilirken, bu ismin PSG'de gözden çıkarılan Lucas Moura olduğu iddia edildi. Aslan'ın, sağ ve sol kanat dahil orta sahanın hücuma dönük her bölgesinde görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibinden randevu aldığı ileri sürüldü.
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Fransa basınında çıkan haberlerde G.Saraylı yöneticilerin birkaç gün içinde Paris'e giderek Moura'nın şartlarını görüşeceği belirtildi. PSG'nin en azından oyuncunun yıllık maliyetinden kurtulmak istediği ifade edilerek "Bu iş kiralık olarak bitebilir" denildi. Brezilyalı ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği detayına da yer verildi. (Fotomaç)
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SNEIJDER PAHALI GELDİ
Semih Kaya'yı renklerine bağlayan Sparta Prag, Sneijder için de devreye girdi. Çek ekibinin hocası Andrea Stramaccioni "Sneijder'i takıma kazandırmak istedik ancak yılda 5 milyon euro istedi. Bu rakam bizim bütün planlarımızı bozar" açıklamasını yaptı.
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YENİDEN DENAYER
Maicon'un yanına ikinci bir stoper isteyen Galatasaray'ın kendisine takım arayan Mbiwa'ya teklif yaptığı ortaya çıkmıştı. Sarı-kırmızılıların ayrıca Denayer için de M. City'nin kapısını çaldığı bildirildi. Geçen sezon Galatasaray'a gelemeyen Belçikalı futbolcunun, görüşmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.
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LUCE'DEN LUDOGORETS'E RET
Galatasaray'da Lucescu iddiaları basını meşgul ederken, Rumen teknik adama Zenit'ten ayrıldıktan sonra ilk resmi teklif Bulgaristan kulübü Ludogorets'ten geldi. Bulgar kulübü, Lucescu'ya yıllık 2.5 milyon euro maaş önerirken, Rumen teknik adamın bu teklife sıcak bakmadığı ve en az 3 milyon euro istediği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Bulgar kulübünün 2.5 milyon euro'dan fazla para veremeyeceği ve görüşmelerin tıkandığı kaydedildi. Sarıkırmızılı ekibin, Östersunds maçının sonucuna göre Lucescu ile temasa geçeceği ifade ediliyor. (Fotomaç)
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HAKAN BALTA GÖZTEPE'YE
Galatasaray’da gözden çıkarılan ve Igor Tudor’un kadro dışı bıraktığı Hakan Balta, Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Göztepe’ye transfer oluyor. Son olarak Galatasaray ile yollarını ayıran sağ bek Sabri Sarıoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, Hakan Balta’yla da görüşmelerini hızlandırdı.
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Tecrübeli oyuncunun adı daha önce Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor ve Bursaspor ile de anılmıştı. Kadro dışı kalan Hakan Balta bir süredir çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde takımdan ayrı olarak sürdürüyordu. 2018 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Hakan Balta geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımın formasıyla 23 resmi maçta oynadı. (BeIN SPORTS)
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SOL BEK DE İSPANYA'DAN
Muslera'nın tavsiyesiyle altyapıya 19 yaşındaki Uruguaylı solak Mathias Olivera'yı alan Galatasaray, Carole'ün yerine sol bek bakıyor. Sağ bek sorununu Sevilla'dan Mariano ile çözen sarı-kırmızılılar savunmanın soluna aradığı ismi de İspanya'da buldu.
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Villarreal forması giyen Jaume Costa gündemdeki isim. 2-0 kaybedilen Östersunds maçından sonra "Carole beni hayal kırıklığına uğrattı. Acil sol bek takviyesi istiyorum" diyen teknik direktör Tudor'un Jaume Costa ismine sıcak baktığı öğrenildi. Linnes ve Carole'ü hem tecrübesiz hem yetersiz gören sarı-kırmızılılar, Mariano ile aynı profildeki Jaume Costa için şartlarını sonuna kadar zorlayacak. Piyasa değeri 9 milyon Euro gösterilen İspanyol sol bekin transferine Galatasaray'ın 4-5 milyon Euro bütçe ayırdığı gelen haberler arasında. (Sabah)
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DENAYER İÇİN İZİN YOK
Galatasaray iki sezon önce kiraladığı Denayer için yeniden Manchester City'nin kapısını çaldı ama olumsuz yanıt aldı. İngilizler'in iki yıl önce Belçikalı stoperi sağ bek oynatan sarı-kırmızılıların Denayer'in gelişimini olumsuz etkilediği gerekçesiyle bu transfer teklifini geri çevirdikleri gelen haberler arasında. (Sabah)
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FEGHOULI OLMADI, TOSIC GELİYOR
Cezayirli futbolcu Feghouli'nin sürekli yeni taleplerde bulunması, yönetimi bezdirdi. Sarı-Kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Zoran Tosiç’e yöneldi. Bonservisi elinde olan Sırp yıldızla yapılan görüşmede kısa sürede anlaşmaya varıldı. Tosiç, Feghouli’den daha düşük bir maliyetle Aslan olacak.
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Sırp yıldız, Galatasaray’ın yaptığı senelik 2 milyon Euro’dan 2+1 yıllık teklife ‘Evet’ dedi. Yıllık 4 milyon Euro isterken, yeni bonuslarla bu rakamı daha da yukarı çeken Feghouli’den sonra Tosiç ile varılan bu anlaşma, maliyet açısından çok daha avantajlı oldu. Zoran Tosiç’in hafta sonuna kadar İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. (Fanatik)
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FERNANDO'DA GERİ SAYIM
Sarı-Kırmızılılar’ın orta sahadaki yeni dinamosu olması beklenen Fernando konusunda gözler Manchester City’de. Yönetim, Brezilyalı yıldız ile her konuda anlaşmaya vardı. İngiliz deviyle yapılan görüşmelerde de fark 1 milyon Euro’ya kadar düştü. Galatasaray, Manchester City’yi 5.5 milyon Euro’ya ikna etmeye çok yakın. Takımının ABD kampına katılmayan Fernando, İstanbul’a gelmek için kulüplerin el sıkışmasını bekliyor. (Fanatik)
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SİNAN'A YENİ KONTRAT
Cim Bom’un, başta Portekiz devi Benfica olmak üzere birçok kulüple ismi anılan Sinan Gümüş’e yeni sözleşme teklif ederek, 23 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinde zam yapmayı planladığı öğrenildi. Teknik direktör Igor Tudor’un gelecek planları arasında yer alan genç oyuncu ise gelecek teklife göre karar verecek. Geçen sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 21 maça çıkan Sinan, 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. (Fanatik)
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IMBULA'NIN ALTERNATİFİ DELPH
Stoke City formasını giyen Gianelli Imbula'nın transferi için büyük uğraş veren fakat İngiliz kulübüyle satın alma opsiyonu konusunda sorun yaşayan Galatasaray 'B planı'nı hazırladı. Sarı-Kırmızılılar, transferi an meselesi olan Fernando'nun M.City'den takım arkadaşı olan Fabian Delph'i gözüne kestirdi. Eğer Imbula ile ilgili pürüzler giderilemezse, İngiliz kulübünün satış listesine koyduğu yıldız futbolcunun menajeriyle hemen temasa geçilecek. (Takvim)
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WILLEMS ISRARI
Bir süredir İtalyan basınında Galatasaray için Napoli'nin sol beki Strinic yazılsa da hedefin başka bir isim olduğu öğrenildi. Teknik direktör Tudor'un PSV formasını giyen Jetro Willems'i ısrarla istediği ve yönetimin de Hollanda kulübüyle temasa geçtiği belirtiliyor. Willems'le 2-3 kulüp daha ilgileniyor. (Takvim)