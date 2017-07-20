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FUTBOL

Galatasaray Transfer Haberleri (20 Temmuz 2017)

20 Temmuz 2017 Perşembe, 10:31:46

  • 1 Galatasaray Transfer Haberleri (20 Temmuz 2017)
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    VOLKAN ŞEN BEKLETİLİYOR

    Volkan Şen-Galatasaray flörtünde mutlu son yakın. Tarafların, 2+1 yıllık sözleşmede el sıkıştığı öğrenildi. Taraftar tepkisinden çekinin sarı kırmızılı yönetim, Feghouli transferini açıklar açıklamaz, milli oyuncunun da transferini duyuracak. Galatasaray’da yıllık 1,5 milyon Euro kazanacağı öğrenilen Volkan’a bonservisi elinde olduğu için 1 milyon Euro da imza parası verilecek. Sinan Gümüş’ü Benfica’ya satmak üzere olan, Yasin’in sözleşmesini uzatmayan ve birçok yerli oyuncusuyla yollarını ayıran Galatasaray, Türk pasaportlu takviye için Şen’de karar kıldı. (Sabah)

  • 2 Galatasaray Transfer Haberleri (20 Temmuz 2017)
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    ESKİ FENERLİ CİMBOM'A

    Aslan, Malaga'ya giden Cenk Gönen'in alternatifini Bursaspor'da buldu. Galatasaray, yeşil-beyazlı kulüpte forma giyen Mert Günok için girişimlere başladı. Bursaspor ile temasa geçen Cimbom'un 28 yaşındaki eldiven ile de el sıkışmak üzere olduğu gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Bursaspor ile sadece kupa maçlarında forma giyen Mert, toplamda 8 kez sahaya çıktı. Fenerbahçe A2 takımında yetişip A takıma yükselen file bekçisi, uzun yıllar Volkan Demirel'in arkasında bekledi. Mert, 2 yıl önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

  • 3 Galatasaray Transfer Haberleri (20 Temmuz 2017)
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    LUCAS MOURA BOMBASI

    Uçakları arka arkaya indiren sarı-kırmızılı kulübün bir yıldız transferi için daha kolları sıvadığı belirtilirken, bu ismin PSG'de gözden çıkarılan Lucas Moura olduğu iddia edildi. Aslan'ın, sağ ve sol kanat dahil orta sahanın hücuma dönük her bölgesinde görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibinden randevu aldığı ileri sürüldü.

  • 4 Galatasaray Transfer Haberleri (20 Temmuz 2017)
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    Fransa basınında çıkan haberlerde G.Saraylı yöneticilerin birkaç gün içinde Paris'e giderek Moura'nın şartlarını görüşeceği belirtildi. PSG'nin en azından oyuncunun yıllık maliyetinden kurtulmak istediği ifade edilerek "Bu iş kiralık olarak bitebilir" denildi. Brezilyalı ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği detayına da yer verildi. (Fotomaç)

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  • 5 Galatasaray Transfer Haberleri (20 Temmuz 2017)
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    SNEIJDER PAHALI GELDİ

    Semih Kaya'yı renklerine bağlayan Sparta Prag, Sneijder için de devreye girdi. Çek ekibinin hocası Andrea Stramaccioni "Sneijder'i takıma kazandırmak istedik ancak yılda 5 milyon euro istedi. Bu rakam bizim bütün planlarımızı bozar" açıklamasını yaptı.

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