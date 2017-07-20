Galatasaray Transfer Haberleri (20 Temmuz 2017)

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Sırp yıldız, Galatasaray’ın yaptığı senelik 2 milyon Euro’dan 2+1 yıllık teklife ‘Evet’ dedi. Yıllık 4 milyon Euro isterken, yeni bonuslarla bu rakamı daha da yukarı çeken Feghouli’den sonra Tosiç ile varılan bu anlaşma, maliyet açısından çok daha avantajlı oldu. Zoran Tosiç’in hafta sonuna kadar İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. (Fanatik)