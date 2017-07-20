Samsunspor Boubacar Dialiba ve Abel Camara ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un sportif direktör Coşkun Zeren, Boubacar Dialiba Diabang ve Abel Camara ile prensipte anlaştıklarını bildirdi.

Coşkun Zeren, yaptığı açıklamada, takımın ikinci etap kamp dönemini Erzurum'da geçirdiğini söyledi.

Teknik direktör Alpay Özalan'ın raporu doğrultusunda yabancı oyuncu arayışını hızlandırdıklarını aktaran Zeren, "Başkanımız, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile Senegalli Boubacar Dialiba Diabang'ın transferi konusunda görüştü. Oyuncu ile de prensip anlaşmasına vardık. Forvet konusunda Portekiz'de Belenenses takımında forma giyen Abel Camara ile de prensipte anlaştık." diye konuştu.

Abel Camara'nın İstanbul'a geldiğini bildiren Zeren, "Her iki futbolcuyu da Samsun'a davet ettik. Bu futbolcularla Samsun'da son kez bir görüşme yapacağız ve anlaştığımız takdirde resmi sözleşme imzalayacağız. Her iki oyuncu da uzun zamandır takip ettiğimiz ve tanıdığımız futbolcular. Samsunspor'u hedefleri doğrultusunda güçlendireceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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