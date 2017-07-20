Bucaspor'a maddi destek olan kaptan Emre Toraman açıklamalar yaptı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'da geçen sezon mali açıdan zorlanan yönetime zaman zaman parasal destek verip, deplasman masraflarını karşılayan kaptan Emre Toraman, "Bucaspor'a hakkım helal olsun" dedi.



O dönemde, herkesin fedakarlık yaptığını dile getiren 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Zor günlerde elimi taşın altına koymaktan çekinmedim. Çünkü Bucaspor'u ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Biz bir takımız. Tek amacımız Bucaspor'u ayakta tutabilmekti. Ne yazık ki o dönem futbola çok odaklanamadık ve başarı gelmedi. Ancak bunlar geride kaldı" diye konuştu.





Sıkıntılı günlerin geride kaldığını ve artık sadece futbol düşündüklerini anlatan deneyimli oyuncu, "Yönetiminden teknik heyetine, futbolcusundan taraftara hepimiz beyaz bir sayfa açtık. Tek hedef şampiyon olabilmek. Her şey geçen sezondan farklı olacak" ifadelerini kullandı.



Antrenmanlara tam kadro başlamanın avantaj olduğunu anlatan Emre, "Geçen sezon oyuncuların büyük bölümü ligin başlamasına yakın bir zamanda takıma dahil oldu. Doğru dürüst idman bile yapmadan maçlara çıktık. Ancak şu anda harika bir kamp dönemi geçiyor, bunun meyvelerini de ligde toplayacağız" dedi.

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Emre Toraman

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