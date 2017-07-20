Beşiktaş, Çin seyahatini tamamlayarak İstanbul'a döndü

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04 ile Çin'de yaptığı ve 3-2 kaybettiği hazırlık maçının ardından İstanbul'a geldi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in 3 gün izin verdiği futbolcular, 23 Temmuz Pazar günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak ve aynı gün İspanya'ya gidecek.

Yurt dışı kampını İspanya'nın Marbella şehrinde gerçekleştirecek olan Beşiktaş, burada 3 hazırlık maçı yapacak.

Real Valladolid ile Marbella Stadı'nda 25 Temmuz Salı günü karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, 27 Temmuz Perşembe günü de aynı statta Las Palmas ile mücadele edecek. Beşiktaş, 30 Temmuz Pazar günü Mirador Stadı'nda Real Betis'le oynayacağı hazırlık maçıyla İspanya kampını tamamlayacak ve Türkiye'ye dönecek. Siyah-beyazlı ekibin, İspanya'daki hazırlık maçları TSİ 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş, Atiker Konyaspor ile 6 Ağustos Pazar günü oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçına kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.