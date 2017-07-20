Beşiktaş'ta Tolga Zengin gönderileceği iddialarına cevap verdi

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Tolga Zengin, hakkında 'Gönderilecek' şeklinde çıkan söylentilere tepki gösterdi. DHA'da yer alan habere göre açıklamalar yapan Tolga, birkaç sezondur sürekli olarak; 'Takım arandığını ve gönderileceğini' okuduğunu söyledi ve ekledi:

"Bunlara gülüp geçiyorum. Belli bir kesim var, sürekli 'Tolga gidiyor, Tolga Zengin'e takım aranıyor' diye yazıp duruyor. Beni bir türlü gönderemediler. Bir kez daha söylüyorum 'Beşiktaş ile sözleşmem bitene kadar buradayım ve hiç bir yere gitmeyeceğim. Bu söylentileri çıkartanlara da net bir şekilde 'beni gönderemeyeceksiniz' diyorum'' ifadelerini kullandı.

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