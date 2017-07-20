Galatasaray Östersunds hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna kalabilmek için İsveç'in Östersunds ekibini geçmek zorunda olan Galatasaray, rakibini 3 veya daha farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor. Peki, Galatasaray - Östersunds maçı hangi kanalda, saaat kaçta başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da...

1988-89 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Neuchatel Xamax’a ilk maçı 3-0 kaybettikten sonra 5-0’lık tarihi bir zaferle tur atlayan Cimbom, Östersunds’a da aynı tarifeyi uygulamak için savaşacak. Avrupa kupalarında 2 ve üzeri farkla mağlup olmasına rağmen tur atlamayı başaran tek Türk takımı olarak dikkat çeken Galatasaray, taraftarına bayram yaşatmaya çalışacak.

GALATASARAY - ÖSTERSUNDS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Büyük umutlarla girdiği yeni sezonun ilk resmi maçında Östersunds’a 2-0 yenilerek Avrupa Ligi’nde turu ateşe atan Aslan, zayıf rakibiyle rövanşı bugün oynayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak mücadele D Smart'ın Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Vikingler’e ‘gerçek Galatasaray’ı göstermek isteyen Sarı-Kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle bir üst tura yükselmek için 90 dakika boyunca saldıracak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan,Yasin Öztekin, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

Östersunds: Aly Keita, Tom Pettersson, S.Papagiannopoulos, Dennis Widgren, S.Mensah Mensiro, Ronald Mukiibi, Ken Sema, Fouad Bachirou, Brwa Nouri, Alhaji Gero, Saman Ghoddos

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Östersunds karşısında turu geçmek için en az 3 farklı kazanmak zorunda. Karşılaşma, Aslan’ın 2-0 üstünlüğüyle biterse uzatma bölümüne geçilecek. Burada da eşitlik bozulmazsa turu geçeni seri penaltı atışları belirleyecek.



MARİANO KADRODA YOK

Cimbom’un geçtiğimiz günlerde İspanyol ekibi Sevilla’dan renklerine bağladığı Mariano, Östersunds’a karşı forma giyemeyecek. İlk maç öncesi uEFA’ya isim listesi veren Sarı-Kırmızılılar, bu tarihten sonra transfer ettiği Brezilyalı sağ bekten bugünkü maçta faydalanamayacak.

"ZOR MAÇ OLACAK"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında İsveç ekibi Östersunds'a karşı zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

Igor Tudor, bugün oynanacak Östersunds müsabakası öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sarı-kırmızılı oyuncu Martin Linnes'le birlikte basın toplantısı düzenledi.

Östersunds karşısında ilk maçı 2-0 kaybettiklerini hatırlatan Tudor, "Yarın (bugün) rövanş için sahaya çıkacağız. Ne yazık ki ilk maçı 2-0 kaybettik. Yarın (bugün) 40 bin taraftarımız önünde sahaya çıkacağız ve bir an önce maçın başlamasını bekliyoruz." dedi.

Turu geçeceklerine olan inancını aktaran Hırvat teknik adam, "İlk maçı 2-0 kaybetmiş olabiliriz ama bunu tüm kalbimle söylüyorum, 4-0 bile kaybetmiş olsaydık bu turu geçeceğimize inanıyorum. Oyuncularım inanılmaz motive olmuş durumda. Çok iyi çalışıyorlar. Fiziksel olarak daha iyi bir takım göreceksiniz." diye konuştu.

"TAKTİK VE TEKNİK ŞEYLER BELİRLEYİCİ DETAY OLMAYACAK"

Igor Tudor, Östersunds karşısında çok daha inançlı olarak sahada yerlerini alacaklarını vurgularken, şunları söyledi:

"Takımla ilgili geniş resim görülemediği için taraftarları ve sizleri anlayabiliyorum. İlk maçtan sonra geçen 7 günlük süre, bir hoca olarak benim için çok önemli bir zamandı. Daha önce de belirttim. Hazırlık sürecinde oyuncuların maksimum seviyeye ulaşmaları için 6 hafta ve 4 maç gerekiyor. Dün antrenmandan önce oyuncularımla konuştum. Taktik anlamda en iyi şekilde hazırlandık. Ancak taktik ve teknik şeyler yarın (bugün) belirleyici detay olmayacak. Önemli olan, oyuncularımızın karakterlerini ve kişiliklerini ne kadar sahaya yansıtacaklarıdır. Ben yüzde 100 eminim ki karakterlerini ve yüreklerini yarın (bugün) ortaya koyacaklar. Yaklaşık 40 bin taraftarımız destekleyecek ve turu geçen biz olacağız."

Yarın (bugün) ofansif anlamda farklı bir oyun ortaya koyacaklarını aktaran sarı-kırmızılı teknik adam, "Sahada daha iyi bir Galatasaray göreceğiz." derken, "Belhanda için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bizimle 6-7 antrenman yaptı. Bugün de çıkacak ve yarın (bugün) için durumunu değerlendireceğiz. Gomis de henüz 2 haftadır bizimle. Bunu mazeret anlamında söylemiyorum ama durumumuz bu." ifadelerini kullandı.

Basından ve taraftarlardan biraz daha sabır isteyen Tudor, "Takıma ve özellikle de yeni katılan oyuculara kredi tanınmalı, sabır gösterilmeli. Tüm oyuncularım takım için ellerinden geleni yapacaklardır ancak biraz sabır gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPA DIŞINDA KALINMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Igor Tudor, üzerinde bir baskı hissedip hissetmediğiyle ilgili yöneltilen soru üzerine, şu yanıtı verdi:

"İlk günden itibaren söylüyorum. Bu işi yapıyorsanız ve Galatasaray gibi büyük bir camiada çalışıyorsanız, baskı her gün vardır. Yarın (bugün) için ise ekstra bir baskı yok. Galatasaray gibi bir camianın Avrupa kupalarının dışında kalması söz konusu olamaz. Küçümsediğim düşünülmesin ama bize göre daha küçük bir kulüple oynuyoruz. Böyle bir takıma karşı elenmemiz söz konusu olamaz. Eğer 1 ay sonra oynasaydık, belki ilk maçta sonucu alırdık ve ikinci maçı öylesine oynardık ama şimdi durumumuz belli. Yarın (bugün) için hiçbir bahanemiz yok. Rakibe saygı duyarak sahada yerimizi alacağız. Bence ciddi bir rakip ve bu turda olabilecek en güçlü takımı seçtik. Biz Galatasarayız ve yarının bahanesi yok. Taraftarımızın da desteğiyle turu geçeceğimizi düşünüyorum."

Hırvat çalıştırıcı, olası bir kötü sonuçta istifayı düşünüp düşünmeyeceğiyle ilgili olarak ise "Daha sezon başlamadan istifa etmemi mi düşünüyorsunuz? Ben kesinlikle sorumluluktan kaçan bir hoca değilim. Her zaman sorumluluk alabilecek biriyim. Tabii bu sorumluluk alma kelimesi çok büyük bir kelime." diyerek sözlerini tamamladı.

LİNNES: TURU GEÇECEĞİMİZE OLAN GÜVENİM SONSUZ

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, "İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık İsveç'te ama ardından takım olarak çok iyi çalıştık. En iyi şekilde oynayıp, en iyi sonucu alıp, turu geçeceğimize olan güvenim sonsuz." dedi.

Avrupa kupalarında tüm deplasman maçlarının zorlu olduğunu kaydeden Linnes, "Tabii ki 2-0'lık fark fazla olabilir. Son bölümde iyi çalıştık. Bunu futbolumuza yansıtmak istiyoruz. İsveç takımı sezonun ortasına gelmiş durumda ve onları küçümsemememiz gerekiyor. Yarın (bugün) umarım istediğimiz skoru alırız." şeklinde konuştu.

Maça taraftar ilgisinin yüksek olduğunu duyduklarını aktaran Norveçli oyuncu, "Takım olarak bundan çok mutluyuz. Yarın (bugün) taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Maçın tamamında bizi desteklesinler ve gerisini bize bıraksınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Linnes, ilk maçta aldıkları 2-0'lık yenilgiye değinerek, "Olmaması gerekiyordu. Oyuncular olarak bunun farkındayız. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynuyorsanız, eleştirilere de açık olmanız gerekiyor. Bu durum, takıma olan bağlılığın ne kadar yüksek olduğunu, başarıların ne kadar önemsendiğini gösterir. Şimdi tek amacımız, yarın (bugün) taraftarımızı mutlu edebilmek." şeklinde görüş belirtti.