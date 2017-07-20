Galatasaray - Östersunds ÖZET - Galatasaray - Östersunds maç sonucu: 1-1

Olmadı... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta 2-0 mağlup olduğu İsveç ekibi Östersunds ile evinde 1-1 berabere kalarak, Avrupa defterini açmadan kapattı! Tarihinde birçok zaferine imza atan sarı-kırmızılılar, ilk kez Avrupa kupalarına katılan rakibine elendi.

Galatasaray mücadeleye çok hızlı başladı. Özellikle ilk yarının sonlarında rakip kaleyi abluka altına alan sarı-kırmızılılar, aradığı golü bulamadı. 45+1'de Sinan Gümüş direğe takılırken, maçın Alman hakemi Bastian Dankert, Östersunds lehine verdiği kararlarla çıldırttı. İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci 45 dakikada Galatasaray'a tur için tam 3 gol gerekiyordu. 69. dakikada Ahmet Çalık'ın hatasında topla buluşan Ghoddos, Muslera'nın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı işaret etti. İsveç ekibinin kaptanı Nouri penaltı vuruşunu gole çevirdi ve konuk ekip mücadelede 1-0 öne geçti.

Bu golden 9 dakika sonra Ahmet Çalık skoru eşitlese de artık çok geçti... Mücadelede 1-1 sona erdi ve müzesinde iki Avrupa Kupası bulunan Galatasaray, Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan rakibine elendi.

TT Stadı'nda tribünler, yönetim ve teknik direktör Igor Tudor'u istifaya davet ederken, 'Sneijder' tezahüratları yaptı.

Ayrıntılar birazdan....

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AVRUPA'DA GALİBİYETE HASRET

Galatasaray'ın son dönemdeki Avrupa kupaları performansı beklentilerin çok altında kaldı. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında oynadığı son 7 müsabakayı kazanamazken, son 18 karşılaşmasında ise sadece 1 kez galip gelebildi. Galatasaray, 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenerek son 16 turuna yükselirken, bu önemli galibiyetin ardından Avrupa kupalarında oldukça kötü istatistiklere imza attı.

— HT Spor (@htspor) July 20, 2017

GALATASARAY SON 17 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 17 Avrupa kupası müsabakasından sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, 2014-2015 sezonunda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını, Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund önünde 5 yenilgi, 1 beraberlikle tamamladı.

Juventus maçı sonrası 10 maç Avrupa'da kazanamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığını kırdı. Benfica müsabakası sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, son 7 maçından da galibiyetle ayrılamadı. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 18 maçında 11 kez yenilip, 6 kez berabere kalırken, 1 kez rakibine üstünlük sağlayabildi.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsveç'in Östersunds takımını konuk eden Galatasaray'ın kadrosunda tek değişiklik olması dikkati çekti. Rakibiyle deplasmanda oynadığı maçı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Igor Tudor, ilk maçın 11'inde yer alan isimlerden Garry Rodrigues'i yedek soyundururken, yerine Younes Belhanda'yı başlangıç kadrosuna aldı.

Slovakya'daki hazırlık kampında Macar ekibi Györ ile yapılan özel maçta sakatlanan Belhanda, Östersunds ile yapılan ilk müsabakada oynayamazken, uygulanan yoğun tedavinin ardından rövanş karşılaşmasına yetiştirildi. Faslı futbolcu, Östersunds önünde Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıkmış oldu.

YASİN ÖZTEKİN ÖZEL KRAMPONLA SAHADA

Östersunds'la deplasmanda oynanan ilk müsabakada ayak serçe parmağı kırılan Yasin Öztekin, özel bir kramponla da olsa rövanşta sahadaki yerini aldı. Oynayabilmesi için sağlık ekibinin yoğun çaba serf ettiği Yasin, ağrı kesici iğne olup, ayak serçe parmağındaki kırığa rağmen oynayabilmesini sağlayacak özel bir krampon giyerek sahaya çıktı.

520 GÜN SONRA...

Galatasaray, 520 gün sonra taraftarı önünde bir Avrupa kupası maçına çıktı. Türk Telekom Stadı'nda son Avrupa kupası maçını 16 Şubat 2016'da UEFA Avrupa Ligi'nde İtalyan ekibi Lazio ile oynayan sarı-kırmızılı takım, Finansal Fair Play kriterlerine uyumsuzluk gerekçesiyle geçen sezon UEFA organizasyonlarından men edilmişti. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği Östersunds ile ilk maçını deplasmanda yapan Galatasaray, 520 gün sonra taraftarı önünde bir Avrupa müsabakasına çıkmış oldu.

TARAFTARIN İLGİSİ

Karşılaşmayı izlemeye gelen Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı futbol takımına büyük ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı ekibin sahaya çıkmasını alkışlarla ve tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, önce tüm ekibi birlikte, ardından da oyuncuları tek tek tribüne çağırarak "üçlü" çektirdi. Müsabakanın başlangıcında yaklaşık 30 bin futbolsever tribünlerde yerini aldı.

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Galatasaray - Östersunds maç özeti