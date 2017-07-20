Başakşehir Manuel Da Costa ve Kerim Frei'yi transfer etti

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Medipol Başakşehir bombaları patlatmaya devam ediyor. Chedjou, Elia, Tunay Torun, Clichy, Mevlüt Erdinç ve Gökhan İnler'i transfer eden İstanbul ekibi, 2 ismi daha kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertliler, Championship ekiplerinden Birmingham'da forma giyen Kerim Frei ve Olympiakos'tan Manuel da Costa ile anlaşmaya vardı. Öte yandan Kerim Frei bir dönem Beşiktaş, Da Costa ise Sivasspor forması giymişti.

RESMİ AÇIKLAMA DA GELDİ

Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Yeni transferlerimiz Kerim Frei ve Manuel Da Costa’nın imza töreni yarın (21 Temmuz Cuma) saat 10.30’da stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. İmza töreninin ardından saat 11.00’deki antrenmanımızın ilk 15 dakikası basına açık olacaktır."

Manuel da Costa kimdir?

Doğum tarihi: 6 Mayıs 1986 (31 yaşında)

Doğduğu il: Saint-Max / Fransa

Boyu: 1,92 m

Uyruğu: Fas / Portekiz

Mevki: Defans - Stoper

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 1,25 milyon €

Oynadığı takımlar: Nancy, PSV, Fiorentina, Sampdoria, West Ham, Lokomotiv Moskova, Nacional, Sivasspor, Olympiakos

— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 20, 2017

Kerim Frei kimdir?

Doğum tarihi: 19 Kas 1993 (23 yaşında)

Doğduğu il: Feldkirch / Avusturya

Boyu: 1,71 m

Uyruğu: Türkiye / İsviçre

Mevki: Orta saha - Orta saha sol

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 4,50 milyon €

Oynadığı takımlar: Fulham, Cardiff, Beşiktaş, Birmingham

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