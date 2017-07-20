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FUTBOL

Barcelona'dan açıklama: "Neymar satılık değil"

20 Temmuz 2017 Perşembe, 20:39:06

  • 1 Barcelona'dan açıklama: "Neymar satılık değil"
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    Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Associated Press'e verdiği röportajda Neymar'ın satılık olmadığını açıkladı.

  • 2 Barcelona'dan açıklama: "Neymar satılık değil"
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    Brezilyalı yıldızın adı son günlerde Paris Saint-Germain ile anılıyordu.

  • 3 Barcelona'dan açıklama: "Neymar satılık değil"
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    Bartomeu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • 4 Barcelona'dan açıklama: "Neymar satılık değil"
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    "Neymar'ın 4 yıl daha kontratı var."

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  • 5 Barcelona'dan açıklama: "Neymar satılık değil"
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    "Onu takımın bir parçası olarak görüyoruz."

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