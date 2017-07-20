FUTBOL
Barcelona'dan açıklama: "Neymar satılık değil"
20 Temmuz 2017 Perşembe, 20:39:06 | Güncelleme: 20:46:17
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Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Associated Press'e verdiği röportajda Neymar'ın satılık olmadığını açıkladı.
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Brezilyalı yıldızın adı son günlerde Paris Saint-Germain ile anılıyordu.
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Bartomeu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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"Neymar'ın 4 yıl daha kontratı var."
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"Onu takımın bir parçası olarak görüyoruz."
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"O, Üçlü'nün (Messi, Suarez, Neymar) bir parçası"
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Neymar'ın Barcelona ile imzaladığı sözleşmede serbest kalma bedeli bulunuyor.
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Neymar'ın 200 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ikinci yıl 220 milyon Euro'ya, ve üçüncü yılda da 250 milyon Euro'ya yükseliyor.
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Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Brezilyalı yıldızın serbest kalma maddesiyle ilgili olarak da şunları söyledi:
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"Finansal Fair-Play'e uymak istiyorsanız, bu serbest kalma maddelerini aktif hale getirmek imkansız."
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"Ama eğer Finansal Fair-Play'e uymak istemiyorsanız, Neymar'ın serbest kalma maddesi tabii ki aktif hale getirilebilir."
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