Galatasaraylı taraftarlar Carole'ü ıslıkladı

Galatasaray'ın Östersunds FK ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta sol bek Carole oyundan çıkarken, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.



Galatasaray'ın Östersunds FK ile evinde oynadığı UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ön eleme rövanş maçında protesto yaşadı. Sarı-kırmızılıların Fransız oyuncusu Carole, oyundan çıkarken, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Teknik Direktör Igor Tudor tarafından müsabakanın 56. dakikasında Carole'u oyundan alıp, Eren Derdiyok'u sahaya sürdü.

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