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Galatasaray Lionel Carole
FUTBOL

Galatasaraylı taraftarlar Carole'ü ıslıkladı

Galatasaraylı taraftarlar, Östersunds karşılaşmasında Lionel Carole'ü gösterdiği performans nedeniyle ıslıklarla protesto etti

20 Temmuz 2017 Perşembe, 22:02:43 Güncelleme: 22:07:22

Galatasaray'ın Östersunds FK ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta sol bek Carole oyundan çıkarken, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Galatasaray'ın Östersunds FK ile evinde oynadığı UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ön eleme rövanş maçında protesto yaşadı. Sarı-kırmızılıların Fransız oyuncusu Carole, oyundan çıkarken, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Teknik Direktör Igor Tudor tarafından müsabakanın 56. dakikasında Carole'u oyundan alıp, Eren Derdiyok'u sahaya sürdü.

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