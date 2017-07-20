Galatasaraylı taraftarlar Florya'da yönetimi protesto ediyor

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elendiği maçın ardından kulüp yönetimini protesto etti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 1-1 berabere biten rövanş maçının ardından kalabalık bir grup taraftar, protokol girişinin önünde toplandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Igor Tudor ve futbolculara tepki gösterdi.

"Dursun Özbek istifa", "Tudor istifa", "Selçuk'u alana Yasin bedava" şeklinde tezahürat yaparak protokol tribünü kapısına yönelen taraftarlara polis ekipleri müdahalede bulundu. Yaşanan kısa arbedenin ardından polis ekipleri taraftarları bu alandan uzaklaştırdı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetimi istifaya davet eden tezahüratlarına devam ederek stattan ayrıldı.

Öte yandan güvenlik görevlileri protokol tribününün önünde geniş önlemler aldı.

Sporx'in haberine göre öfkeli taraftarlar protestolarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde de devam ettiler.

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Florya Metin Oktay Tesisleri