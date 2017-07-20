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Galatasaray taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri
FUTBOL

Galatasaraylı taraftarlar Florya'da yönetimi protesto ediyor

Galatasaraylı taraftarlar yönetimi protesto ediyor

Galatasaray'ın Östersunds ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda etmesinin ardından taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri önünde yönetimi protesto ediyorlar

20 Temmuz 2017 Perşembe, 22:47:02 Güncelleme: 23:57:07

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elendiği maçın ardından kulüp yönetimini protesto etti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 1-1 berabere biten rövanş maçının ardından kalabalık bir grup taraftar, protokol girişinin önünde toplandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Igor Tudor ve futbolculara tepki gösterdi.

"Dursun Özbek istifa", "Tudor istifa", "Selçuk'u alana Yasin bedava" şeklinde tezahürat yaparak protokol tribünü kapısına yönelen taraftarlara polis ekipleri müdahalede bulundu. Yaşanan kısa arbedenin ardından polis ekipleri taraftarları bu alandan uzaklaştırdı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetimi istifaya davet eden tezahüratlarına devam ederek stattan ayrıldı.

Öte yandan güvenlik görevlileri protokol tribününün önünde geniş önlemler aldı.

Sporx'in haberine göre öfkeli taraftarlar protestolarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde de devam ettiler.

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 43 dakika önce
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