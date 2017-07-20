Fenerbahçe UEFA rakibi kim oldu? Fenerbahçe Avrupa Ligi rakibi Sturm Graz oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz oldu.

Avusturya ekibi, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda; Karadağ temsilcisi Mladost Podgorica'yı 1-0'ın rövaşında 3-0'lık skorla eledi. Galibiyeti getiren golleri; 33. dakikada Thorsten Röcher, 39 dakikada Philipp Zulechner ve 46. dakikada Deni Alar kaydetti.

Fenerbahçe, ilk maçı 27 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 3 Ağustos'ta İstanbul'da olacak.

Graz şehrinin takımı, 2017-2018 sezonunda Avusturya Birinci Futbol Ligi'ndeki ilk maçını 23 Temmuz Pazar günü St.Polten ile oynayacak.

Sturm Graz'ı tanıyalım

Avusturya Bundesliga'da mücadele veren Sturm Graz, kulüp tarihinde 3 defa lig şampiyonu oldu. 1909 yılında kurulan siyah-beyazlı takım, maçlarını 15 bin 400 kişilik UPC Arena'da oynuyor. Franco Foda'nın yönetiminde bulunan Sturm Graz, geçen sezonu 10 takımın yer aldığı ligde 3. sırada tamamladı.

Toplam kadro değeri 14,25 milyon Euro olan Avusturya ekibinin en pahalı futbolcusu (1,75 milyon Euro) ise Yunan sol bek Charalampos Lykogiannis.

Sturm Graz'ın maçlarını oynadığı Merkur Arena...

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