Mehmet Topal'dan Aykut Kocaman'a mesaj: "Ofansı özledim"

Fenerbahçe'de savunma ikilisinin önünde adeta ‘sigorta’ görevi gören, defansif özellikleriyle ‘örümcek’ lakabını alan Mehmet Topal, yeni sezonla birlikte artık daha ofansif bir görev bekliyor...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, zaman zaman hem Kanarya’da hem de Milli Takım’da defansın ortasında da oynatılan tecrübeli oyuncu, hücumu çok özlediğini belirtip hocası Aykut Kocaman’a mesaj gönderdi. Topal, “Son yıllarda hocalarım çok fazla öne çıkmamı istemiyorlar. Daha çok defansı organize etmemi istiyorlar. Gerek Pereira, gerekse de Advocaat’ın sisteminde çok fazla ileri çıkamıyordum. Çok fazla şut atamamam tamamen oyun sistemiyle alakalı bir şey. Şut atmayı çok özledim diyebilirim. Mersin maçında hoca ‘Ofansif oyna’ dediği için 1 gol atıp 1 de asist yapmıştım” dedi.



‘SERBEST OYNARSAM YILDIZLAŞABİLİRİM’

Hücum oynadığında takıma daha faydalı olabileceğini vurgulayan 31 yaşındaki usta oyuncu, “Hücumsal açıdan özgürlük tanınırsa iddialı olabilirim. Ofansif oynayacaksam, serbest oynayacaksam yıldızlaşabilirim diyebilirim. Tabii biraz da işin şakası ama ben iyi bir performans çıkaracağımı düşünüyorum. Mesela geçen sene Kayseri maçından önce biraz zorlama vardı adalemde. Hocamızla konuştuğumuzda benim yerime Josef’i defansif ön libero oynatmasını istemiştim. Önemli bir maçtı. Tamamen orada ofansiftim. Gayet rahattım ve iyi oynamıştım. Dolayısıyla ofans oynamayı, gollerimi ve şutlarımı özledim” ifadesini kullandı.

"AYKUT HOCA İLE ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"

Sarı-Lacivertliler'in ikinci kaptanı Mehmet Topal, Aykut Kocaman’ın pozitif bir etki yarattığını söyledi. Deneyimli oyuncu, “Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Takımda çok fazla şeyin değiştiğini ben içeriden bir futbolcu olarak görüyorum. Bunda da Aykut Hoca’nın etkisi çok büyük. Çünkü camiayı, taraftarların yapısını çok iyi biliyor ve ona göre çalışıyor. Açık yüreklilikle söylüyorum; son 2 seneye göre daha bir iç içeyiz” dedi.



ADVOCAAT'A TAŞ: DEMORALİZE ETTİ

Mehmet Topal Dick Advocaat’ı da isim vermeden eleştirdi. Topal, “Her maç sonrasında hoca tarafından eleştirilmekten etkilenen oyuncular oldu. Çünkü bir hocanın oyuncusuna en büyük desteği ona olan güvenidir. Eğer güvensizliğini de herkes içinde söylerse oyuncu idemoralize olur. Sizin patronlarınız da size ‘Sen çok kötü muhabirsin, sen çok kötü gazetecisin’ derse siz de düşersiniz ister istemez” şeklinde konuştu.



"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE YARDIMSEVERLİĞE DEVAM"

Futbolculuğunun yanında yardımseverliğiyle de dikkat çeken ve eşi Sevda Topal ile birlikte girdiği sosyal sorumluluk projeleriyle takdir toplayan Mehmet Topal, bu konu hakkında yine oldukça mütevazı konuştu. Eşiyle bu konularda çok hassas olduklarını belirten Topal, “Eşimle ben bu konularda aynıyız, çok uyumluyuz diyebilirim. Elimizden geldiğince bu tip organizasyonları yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

fenerbahçe

mehmet topal

aykut kocaman