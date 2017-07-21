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Felipe Melo
FUTBOL

Melo'dan Galatasaray-Östersunds maçına küfürlü tepki - Felipe Melo küfür

Melo'dan Galatasaray-Östersunds maçına küfürlü tepki

Felipe Melo, Galatasaray-Östersunds maçında çıldırdı; küfürler havada uçuştu

21 Temmuz 2017 Cuma, 09:41:05 Güncelleme: 10:28:14

Galatasaray'ın Östersunds maçında aldığı sonuç, eski futbolcusu Felipe Melo’yu da çıldırttı. Her fırsatta sosyal medya yoluyla Sarı-Kırmızılılar’ı takip ettiğini gösteren Brezilyalı, rakibin attığı golün ardından instagram hesabından paylaştığı videoda sinkaflı küfürler etti. Sambacı’nın bu görüntüleri, sosyal medyada gündeme oturdu.

  • Felipe Melo galatasaray
  • Felipe Melo küfür
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YORUMLAR 5
  • Misafir 1 dakika önce
    Beyler adam haklı dağılın
  • Misafir 11 dakika önce
    seni gönderdiler takımın ruhuda gitti
  • Misafir 12 dakika önce
    Ağlama melo ağlamaaa ...
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