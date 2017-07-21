Melo'dan Galatasaray-Östersunds maçına küfürlü tepki - Felipe Melo küfür

Galatasaray'ın Östersunds maçında aldığı sonuç, eski futbolcusu Felipe Melo’yu da çıldırttı. Her fırsatta sosyal medya yoluyla Sarı-Kırmızılılar’ı takip ettiğini gösteren Brezilyalı, rakibin attığı golün ardından instagram hesabından paylaştığı videoda sinkaflı küfürler etti. Sambacı’nın bu görüntüleri, sosyal medyada gündeme oturdu.
— HT Spor (@htspor) July 21, 2017
- Felipe Melo galatasaray
- Felipe Melo küfür
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YORUMLAR 5
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Misafir 1 dakika önceBeyler adam haklı dağılın00
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Misafir 11 dakika önceseni gönderdiler takımın ruhuda gitti00
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Misafir 12 dakika önceAğlama melo ağlamaaa ...00