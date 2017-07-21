Melo'dan Galatasaray-Östersunds maçına küfürlü tepki - Felipe Melo küfür

Galatasaray'ın Östersunds maçında aldığı sonuç, eski futbolcusu Felipe Melo’yu da çıldırttı. Her fırsatta sosyal medya yoluyla Sarı-Kırmızılılar’ı takip ettiğini gösteren Brezilyalı, rakibin attığı golün ardından instagram hesabından paylaştığı videoda sinkaflı küfürler etti. Sambacı’nın bu görüntüleri, sosyal medyada gündeme oturdu.

— HT Spor (@htspor) July 21, 2017

Felipe Melo galatasaray

Felipe Melo küfür