Galatasaray - Östersunds maçının ardından...

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Fernando Muslera dışındaki tüm oyunculara tepki gösteren futbolseverler, “Selçuk’u alana Yasin bedava” tezahüratında bulunurken; deneyimli oyuncu, kendisine gösterilen bu tepkiye alkış yaparak karşılık verdi. Karşılaşmanın ardından ise Östersundslu oyuncular da tribünler tarafından alkışlandı.