FUTBOL
Galatasaray - Östersunds maçının ardından...
21 Temmuz 2017 Cuma, 10:48:47 | Güncelleme: 11:14:26
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90+3'TE GÜLEN AYHAN'A BÜYÜK TEPKİ!
Östersunds’a elenip camiayı şoka sokan Galatasaray’da ekranlara yansıyan bir görüntü taraftarı çıldırttı.
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90+3’te Garry Rodrigues’in çektiği isabetsiz şutun ardından yardımcı antrenör Ayhan Akman’ın gülmesi sosyal medyada taraftarların büyük tepkisini çekti.
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TWİTTER'DA YAZILANLAR
- Sezonu temmuzda bitirerek rekor kırdınız!
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- Kombine yaktıran yönetim istemiyoruz.
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- Siz gidene kadar bize rahat yok!
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- Galatasaray’ı 2 senede cümle aleme rezil ettiniz. Yazıklar olsun!
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- En azından yıllar sonra kimse dalga geçemeyecek. Çünkü rakip takımın adını bilen kimse yok!
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- Mancini ve Ünal Aysal’ı istifaya davet edip Tudor ve Özbek’e susmak Galatasaray’a ihanettir.
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GOMİS SAÇ BAŞ YOLDURDU
Galatasaray’ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Gomis, maç boyu yakaladığı fırsatları cömertçe harcadı.
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İstekli gözüken Fransız yıldız, 52’de skor 0-0’ken mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Belhanda’nın ortasında kale ağzında bomboş durumda kafa vuruşunu yapan 32 yaşındaki golcü, adeta ‘bunu atamayacaksan neyi atacaksın’ dedirtti. Belhanda da ilk resmi maçında vasatı aşamadı.
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NE YAPTIN ÇALIK!
Galatasaray geçen sezon 2.5 milyon euro bonservis vererek G.Birliği’nden transfer ettiği Ahmet Çalık, yaptığı inanılmaz hatayla Aslan’ı yaktı.
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Milli stoper, penaltı pozisyonu öncesi önündeki topu Ghoddos’a kaptırdı ve yenilen golün en büyük sorumlusu oldu. Cimbom’un beraberlik golünü atan Ahmet, kritik hatayla moralleri sıfırladı.
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ALAYINA İSTİFA
Maç başladığında takımlarına destek veren taraftarlar, Östersunds’un 60. dakikada attığı penaltı golünün ardından Aslantepe’yi bu kez “istifa” sesleriyle inletti.
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İlk olarak başkan Dursun Özbek ve kurmaylarını hedef alan Sarı-Kırmızılılar, “Yönetim istifa” tezahüratı yaparken, taraftarla yıldızı bir türlü barışmayan Hırvat teknik adama da kulübün kapısı gösterildi.
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Tudor’a istifa çağrısında bulunan ve futbolcuları da yoğun şekilde ıslıklayan taraftarların tepkisi bununla sınırlı kalmadı.
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Maç sonunda yönetimin çıkış yapacağı kapıya giden ve çevik kuvvet tarafından sakinleştirilen Sarı-Kırmızılılar; protestolarında gecenin geç saatine rağmen Florya’da da devam etti.
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SNEİJDER SESLERİ
Başkan Dursun Özbek’i, yönetimi, teknik direktör Igor Tudor ve futbolcuları hedef alan taraftarlar, sözleşmesi feshedilen Wesley Sneijder’ın adını haykırmaya başladı...
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Tribünleri dolduran 35 bin futbolsever, Hollandalı oyuncuya olan özlemlerini dile getirirken; Sniper’ın 10 numaralı formasını giyen bazı taraftarlar, kameralara sırtlarını döndü.
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SELÇUK'U ALANA YASİN BEDAVA
Son yıllardaki düşük performansı nedeniyle taraftarların büyük çoğunluğunun tepki gösterdiği kaptan Selçuk inan, dün gece de sert protestolara maruz kaldı. 90 dakika boyunca vasat bir futbol sergileyen ve beklentilerin çok altında kalan deneyimli orta saha, rakibin attığı golün ardından yuhalandı ve ıslıklandı.
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Fernando Muslera dışındaki tüm oyunculara tepki gösteren futbolseverler, “Selçuk’u alana Yasin bedava” tezahüratında bulunurken; deneyimli oyuncu, kendisine gösterilen bu tepkiye alkış yaparak karşılık verdi. Karşılaşmanın ardından ise Östersundslu oyuncular da tribünler tarafından alkışlandı.
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FLORYA'YA GELMEDİLER, STATTAN EVE GİTTİLER
Galatasaray Yönetimi, takıma ve teknik direktör Igor Tudor’a yönelik tepkileri önlemek için görülmemiş bir önlem aldı.
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Östersunds hezimetinin ardından bir grup futbolsever, Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderken; Sarı-Kırmızılılar, orada yaşanacak protestoları engellemek için takım otobüsünü uzun bir süre Türk Telekom Stadı’nda bekletti. Florya’ya gelmesi gelmesi beklenen oyuncular, yakınlarının araçlarıyla stadyumdan ayrıldı.
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İSVEÇ BASINI:
Östersunds'un Sarı-Kırmızılılar’ı elemesi isveç basınında büyük yankı uyandırdı.
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Tarihindeki ilk Avrupa karşılaşmasında Galatasaray’ı gibi devi elemeyi başaran isveçliler, “Çılgın zafer”, “Galatasaray’ı dışarı attık”, “Galatasaray’ı nakavt ettik” şeklinde manşetler atılırken; karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı futbolseverlerin, rakip oyuncuları alkışlamasına da geniş yer verildi.
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SİNAN AYRILIYOR
Galatasaray'ın genç oyuncusu Sinan Gümüş’ün, Östersunds maçının ardından yönetimle bir görüşme yaptığı ve ayrılma konusunda anlaştığı iddia edildi.
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Yayıncı kuruluşun haberine göre, Sinan’ın yeni adresi uzun süredir isminin anıldığı Benfica olmayacak.