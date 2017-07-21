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FUTBOL

Galatasaray - Östersunds maçının ardından...

21 Temmuz 2017 Cuma, 10:48:47

  • 1 Galatasaray - Östersunds maçının ardından...
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    90+3'TE GÜLEN AYHAN'A BÜYÜK TEPKİ!

    Östersunds’a elenip camiayı şoka sokan Galatasaray’da ekranlara yansıyan bir görüntü taraftarı çıldırttı. 

  • 2 Galatasaray - Östersunds maçının ardından...
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    90+3’te Garry Rodrigues’in çektiği isabetsiz şutun ardından yardımcı antrenör Ayhan Akman’ın gülmesi sosyal medyada taraftarların büyük tepkisini çekti.

  • 3 Galatasaray - Östersunds maçının ardından...
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  • 4 Galatasaray - Östersunds maçının ardından...
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YORUMLAR 10
  • Misafir 3 dakika önce
    adam gülebilir canım bence sorun yok. anlık gülmüş hemende yakalamış kameraman. neticede adam asli sorumlu da değil. işi neyse yapar olay bitmiştir. asli td tudor. son karar mercii. sorumlu kişi ayrıca.
  • Misafir 6 dakika önce
    Ayhan Akmanın Skora Güldüğünü nerden çıkarıyorsunuz Geçen Sene Ayhanın Bir Arkadaşı Temelli Laz Hikayesi Anlatmışdı Ayhanda Birden Onu hatırladı ve yeni Anladı o yüzden sırıtıyor.
  • Misafir 8 dakika önce
    Sen daha maça tek forvet ile çıkıyorsun.daha izahı var mı bu işin.
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