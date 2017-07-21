Ertuğrul Taşkıran Boluspor'da - Ertuğrul Taşkıran kimdir?

Fenerbahçe, file bekçisi Ertuğrul Taşkıran'ın transferi için Boluspor'la anlaşmaya vardı.

Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, futbolcularımızdan Mahmut Ertuğrul Taşkıran'ın transferi konusunda Boluspor ile her konuda anlaşmaya varmıştır.

Kulübümüz altyapısından yetişen ve 2010-2011 futbol sezonundan bu yana sarı-lacivertli formamızı giyen Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Boluspor ile resmi sözleşme imzalayacaktır. Mahmut Ertuğrul Taşkıran'a bugüne kadar sunmuş olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."