ÖNE ÇIKANLAR
Ertuğrul Taşkıran
FUTBOL

Ertuğrul Taşkıran Boluspor'da - Ertuğrul Taşkıran kimdir?

Ertuğrul Taşkıran Boluspor'da

Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran'ın transferi için Boluspor'la anlaştı

21 Temmuz 2017 Cuma, 12:27:02 Güncelleme: 13:31:25

Fenerbahçe, file bekçisi Ertuğrul Taşkıran'ın transferi için Boluspor'la anlaşmaya vardı.

Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, futbolcularımızdan Mahmut Ertuğrul Taşkıran'ın transferi konusunda Boluspor ile her konuda anlaşmaya varmıştır.
Kulübümüz altyapısından yetişen ve 2010-2011 futbol sezonundan bu yana sarı-lacivertli formamızı giyen Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Boluspor ile resmi sözleşme imzalayacaktır. Mahmut Ertuğrul Taşkıran'a bugüne kadar sunmuş olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 6
  • Misafir 17 dakika önce
    Hadiya Bizde Ali Koç Başkan Oldu Aziz Yıldıran Onursal Başkan Olup Fenerbahçe den Ayrıldı Zannetdik.
  • Misafir 19 dakika önce
    şu çocuk sivasta neler neler yaptı gittiler adamı birinci kalecilikten üçüncülüğe çektiler.her maç 11de çıksaydı ne volkan kalırdı ne de bir başkası. futbolcu harcamada kasıp kavurmaya devam ediyoruz hala. ne güzel!
  • Misafir 22 dakika önce
    Guzel bu kaleci tam bi kovaydi
Tüm yorumları göster(6)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER