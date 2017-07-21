Ertuğrul Taşkıran Boluspor'da - Ertuğrul Taşkıran kimdir?

Fenerbahçe, file bekçisi Ertuğrul Taşkıran'ın transferi için Boluspor'la anlaşmaya vardı.
Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, futbolcularımızdan Mahmut Ertuğrul Taşkıran'ın transferi konusunda Boluspor ile her konuda anlaşmaya varmıştır.
Kulübümüz altyapısından yetişen ve 2010-2011 futbol sezonundan bu yana sarı-lacivertli formamızı giyen Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Boluspor ile resmi sözleşme imzalayacaktır. Mahmut Ertuğrul Taşkıran'a bugüne kadar sunmuş olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."
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YORUMLAR 6
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Misafir 17 dakika önceHadiya Bizde Ali Koç Başkan Oldu Aziz Yıldıran Onursal Başkan Olup Fenerbahçe den Ayrıldı Zannetdik.00
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Misafir 19 dakika önceşu çocuk sivasta neler neler yaptı gittiler adamı birinci kalecilikten üçüncülüğe çektiler.her maç 11de çıksaydı ne volkan kalırdı ne de bir başkası. futbolcu harcamada kasıp kavurmaya devam ediyoruz hala. ne güzel!00
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Misafir 22 dakika önceGuzel bu kaleci tam bi kovaydi00