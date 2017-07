Serdar Gürler kariyeri tercih etti

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un yeni transferlerinden Serdar Gürler, Trabzonspor'da yaşadıklarının ardından aynı hataya düşmemek için büyük takımlardan gelen transfer tekliflerini geri çevirdiğini söyledi. Takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kızılcahamam kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar, büyük takımlardan teklif aldığını doğrulayarak, "Büyük takımlara gitmeyi kariyerim açısından uygun görmedim." dedi.

Geride kalan sezonu iyi bir şekilde tamamladığını anlatan Serdar Gürler, "Bunu istikrarlı bir duruma sokmak istiyorum. İstikrarlı bir Serdar göstermek istiyorum, amacım bu. Başarmak için elimden geleni yapacağım. Büyük takımlardan teklif geldi. Büyük takımlara gitmeyi kariyerim açısından uygun görmedim. Osmanlıspor da küçük bir takım değil. Burada da hedefleri olan bir takım var." değerlendirmesini yaptı.

Milli futbolcu, Osmanlıspor'un hedeflerine vurgu yaparak, "Buraya gelirken başkanlarımızla da görüştüm. Başkanlar da bana buradaki hedefleri ve projeleri anlattı. Bu benim kariyerim açısından daha da iyi oldu. Kararımı da çok çabuk verdim. Buraya gelmek için ocak ayında söz vermiştim. Ben sözümün arkasında her zaman dururum. Osmanlıspor ile uzun bir süre önce anlaşmıştım." şeklinde konuştu.

"SERDAR GÜÇLÜ OLURSA HER TAKIMDA OYNAR"

Kendisine güvendiğini ve forma için her zaman mücadele etmeye hazır olduğunu savunan Serdar, "Serdar güçlü olursa her takımda oynar. O güvenim kendimde var." ifadelerini kullandı.

Serdar Gürler, şöyle devam etti:

"Büyük takımlara gitsem de yine savaşır ve formayı alırdım. Oradaki ortamlar çok karışık. Trabzon'da hak ettiğim halde bile beni oynatmadılar. Bu hatayı bir kez daha yapmak istemiyorum. Osmanlıspor'da yerim garanti değil. Benim yerimde oynayan çok yetenekli ve güçlü arkadaşlarım var. İyi oynayan ve iyi bir performans sergileyen formayı alır. Burada da savaşı bırakmayacağım."

"SON 10 YILIN EN ZEVKLİ SEZONU OLACAK"

Osmanlısporlu futbolcu, Süper Lig'de yeni sezonun oldukça heyecanlı geçeceğini savundu.

Ligdeki takımların çok kaliteli transferler yaptıklarını dile getiren Serdar Gürler, "Son 10 yılın en zevkli ve en güzel sezonunu yaşayacağımızı düşünüyorum. Kalite ve diğer etkenler açısından. Çok kaliteli transferler geliyor. En büyük transferi bizim yapacağımızı düşünüyorum. Çoğunlukla Türk futbolcular öne çıkıyor. Herkese bu sezon Osmanlıspor'un ne yapabileceğini göstereceğiz." diyerek görüşlerini aktardı.

Osmanlıspor'un hedefinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu ifade eden Serdar, "Çok güzel futbol seyrettirmek istiyoruz. Hocamızın da çabası bu yönde. İyi futbol oynayan, zevk veren ve bol gol atan bir Osmanlıspor izlettirmek istiyoruz. Hedefler değişir. İlk 10 hafta içinde ilk 5 içinde olursak şampiyon olmayı isteriz. Maç maç bakmak lazım. Her maç finaldir. Her maçımızı kazanmak için çıkacağız." değerlendirmesini yaptı.

"OSMANLISPOR'A GELİRKEN AÇIKÇASI ÇEKİNİYORDUM"

Gençlerbirliği'nden Osmanlıspor'a transfer olduktan sonra bazı çekincelerinin bulunduğunu ancak bunları yaşamadığını ifade etti.

Osmanlıspor'daki birçok oyuncuyu daha önce tanıdığını dile getiren Serdar, şunları söyledi:

"Gençlerbirliği'nde ortam her zaman söylediğim gibi müthişti. Buraya gelirken açıkçası biraz çekiniyordum. Hemen hemen hiçbir değişim görmedim. Numan abi, Musa abi, Hakan Arıkan, Koray ve Engin olmak üzere çoğu insanı tanıyordum. Regattin de Fransa'dan tanıdığım bir futbolcuydu. Çok iyi bir ortama geldim diye düşünüyorum. Herkes beni hemen kabul etti. Sahada kendimi henüz bulamadım. Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'daki oyun tarzı farklı. Bunu da en kısa zamanda aşmayı istiyorum."

Kızılcahamam'daki kampta yoğun çalıştıklarını anlatan Serdar, "Kampımız çok iyi ve biraz ağır geçiyor. İlk hazırlık maçımızı kazandık. Galibiyetle başlamak bizim için önemliydi. 'Nasıl başlarsanız öyle gider.' derler. Biz iyi başladık." diyerek sözlerini tamamladı.

