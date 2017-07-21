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FUTBOL

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

21 Temmuz 2017 Cuma, 12:57:34

  • 1 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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    2016-2017 sezonunun şampiyonu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kurasına büyük ihtimalle dördüncü torbadan katılacak. 

  • 2 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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    Elemelerde mücadele edecek ve Beşiktaş’tan daha yüksek puana sahip 6 takımdan (Celtic, Liverpool, Olympiakos, Ajax, Dinamo Kiev, Napoli) en az ikisi elenirse, Beşiktaş 3. torbaya çıkacak. İşte ilk 3 torba ve muhtemel rakipler:

  • 3 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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    1. TORBA

    REAL MADRİD

  • 4 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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    BAYERN MÜNİH

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  • 5 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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    JUVENTUS

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