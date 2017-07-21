FUTBOL
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
21 Temmuz 2017 Cuma, 12:57:34 | Güncelleme: 13:06:04
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2016-2017 sezonunun şampiyonu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kurasına büyük ihtimalle dördüncü torbadan katılacak.
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Elemelerde mücadele edecek ve Beşiktaş’tan daha yüksek puana sahip 6 takımdan (Celtic, Liverpool, Olympiakos, Ajax, Dinamo Kiev, Napoli) en az ikisi elenirse, Beşiktaş 3. torbaya çıkacak. İşte ilk 3 torba ve muhtemel rakipler:
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SEVİLLA (play - off ön eleme turunu geçerse grup kurasında ikinci torbada yer alacak)
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3. TORBA
TOTTENHAM HOTSPUR
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Napoli ve Liverpool ön eleme playoff turunu, Dinamo Kiev, Ajax ve Olympiakos ise 3. ön eleme turu ve play - off turunu geçerlerse gruplara kalacaklar. (Fanatik)